有機白地瓜推廣13年不停歇 竹山免費送千盆種苗

南投縣竹山鎮白地瓜推廣中心，吸引不少民眾遠道而來索取種苗。（陳伯三提供）

為推廣營養價值豐富的白地瓜，南投縣竹山鎮巴西西蒙一號白地瓜推廣中心，今年已連續第13年免費贈送民眾有機白地瓜種苗，預計贈送1000盆地瓜苗小盆栽，已有民眾專程從台南、高雄前來索取。

南投縣竹山鎮盛產地瓜，竹山名醫楊天和博士，早年發現巴西西蒙一號白地瓜乳液是一般地瓜3倍，富含鈣、葉酸及維他命，能排毒、改變體質及促進造血機能，對人體健康頗有助益，自1978年引進種植，曾擔任南投縣竹山鎮農會總幹事的陳伯三，其父親陳傳福，也從隔年開始種植，並將種植工作傳承給他，目前家中有6分地，以有機方式栽種白地瓜，並使用無人機進行田間管理，噴灑有機質液體肥料。

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為推廣白地瓜，陳伯三從13年開始成立推廣中心，免費贈送民眾白地瓜種苗，裝在塑膠小花盆中，每人限索取2盆，如果民眾無法親自前來，只要附回郵80元，該中心也會將5條已發芽小地瓜寄到民眾家中，讓民眾自行栽植。

陳伯三指出，民眾拿到白地瓜種苗，可移植到較大花盆或花圃，除可當做觀賞植物，若長出約2、30公分長、末端帶有數片地瓜葉的地瓜藤後，可剪下地瓜藤以扦插法種植，約6個月即可長出白地瓜。

至於許多人好奇，白地瓜適不適合以烤蕃薯方式食用，陳伯三說，白地瓜因澱粉質含量較少，質地堅硬，不像一般品種地瓜可透過蒸、煮、烤方式呈現鬆、軟、甜口感，較適合榨汁或磨成粉末生食，地瓜葉則可榨汁當做生機飲食飲用，相當營養。

巴西西蒙一號白地瓜，富含鈣、葉酸及維他命，營養價值豐富。（資料照，記者張協昇攝）

陳伯三以有機方式種植白地瓜。（陳伯三提供）

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