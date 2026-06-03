小七物流被控血汗 勞檢開罰

統一旗下的物流公司，專門供應統一超商物流，但4月大火後爆發血汗爭議，南市勞工局檢查發現，員工單日工時逾12小時且未排休，依法開罰。（記者王捷攝）

統一集團旗下超商物流4月傳出大火，這個月又被指控「血汗工廠」，多名員工單日上班超過12小時，勞工局檢查後證實違反勞基法。物流公司則回應，近期屬緊急支援特殊狀況，均依規給付加班費，感謝同事付出。

員工指控，公司高層在上任後，對人力進行檢討，台南地區的缺額未補，基層承擔高強度勞動，違法超時工作已成常態，年輕員工面臨長工時、休息時間遭剝奪，只好離職，部分年紀較大的基層員工，轉業的選擇不多，只能面對壓力與加班，身心消耗，批評統一自稱「幸福企業」，卻為了省成本罔顧工作環境。

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勞工局在接獲投訴後，昨日進行勞檢後，比對出勤紀錄後說明，公司違反勞動基準法第32條第2項，該法條規定，勞工單日總工時不得超過12小時，單月延長工時不得超過46小時，該公司員工上班時數超標，可處2萬以上100萬以下罰鍰。此外，業者亦違反同法第36條第1項，未依規定讓勞工每7日有一例一休。

除勞權爭議，員工指控，今年4月，台中物流中心大火疑似也與出節省成本、壓縮人力有關，高層上任後縮減成本，去年底取消職安編制，災後才恢復；基層反映，面對高層壓力，半年內多名幹部出走，火災是冰山一角，管理層未重視一線作業風，會引發更多問題，但未提供相關證據。

面對指控，公司回應，公司遵循勞動法規，出勤與加班申請均符合規範，澄清近期工時異常，是內部緊急支援的特殊狀況，支援期間均依規定給付加班費並提供餐食。

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