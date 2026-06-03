週五變天！今高溫炎熱 午後慎防雷陣雨

中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴、高溫炎熱。（資料照）

中央氣象署表示，今天（3日）台灣附近吹西南風，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後大台北、宜蘭地區及各山區有零星對流發展。

氣溫方面，各地高溫普遍為31至35度，尤其大台北、中南部近山區及花東縱谷溫度會更高一些，局部會來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，易達到過量或危險等級。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，27至30度；馬祖晴時多雲，27至29度。

氣象署指出，第6號輕度颱風「薔蜜」今天凌晨2時位於台北東北方1610公里的海面上，持續朝東北前進，即將變性為溫帶氣旋。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，北部局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。

氣象署預報，明天（4日）水氣稍增多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部短延時大雨發生的機率。

週五（5日）、週六（6日）低氣壓接近及影響。週五各地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部及東南部地區有局部大雨發生的機率；週六西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，山區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週日（7日）低壓帶影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一（8日）鋒面接近及西南風影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二（9日）滯留鋒面及西南風影響，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 - 40 31 - 37 31 - 36 28 - 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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