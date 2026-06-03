傻眼！彰化景點涼亭出現「帆布宅」 遊民搭建住了1個月

彰化田中八堡圳上出現「帆布宅」，竟是遊民把涼亭圍起來當家，但四周都是亂丟的垃圾。（翻攝蕭妤亘臉書）

彰化縣田中鎮八堡一圳沿岸景色優美，是不少民眾散步、慢跑的熱門地點，沿途設有涼亭供人休憩。不料近日卻有一名遊民相中這處「風水寶地」，找來大片帆布將涼亭四周圍住，改造成私人「帆布宅」，不僅在內吃喝睡，還隨意丟棄垃圾、做出驚嚇路人的舉動，讓路過民眾看得心驚驚，也對環境衛生與夜間安全感到擔憂。

新庄里長應昌儒表示，這處「帆布屋」位於八堡一圳與復興路附近，該名男遊民在此出沒約一個多月，起初僅在涼亭座椅上休息，後來不知從何處取得帆布，直接將涼亭封閉作為棲身之處。由於該地鄰近田中馬拉松賽道，午後運動人潮眾多，民眾屢次反映「很困擾、很奇怪」。

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應昌儒說，經查訪得知，該遊民原戶籍在新北市，約三個多月前自彰化監獄出獄後，因身無分文，輾轉流浪至田中鎮。縣議員蕭妤亘、鄭俊雄接獲陳情後，曾會同縣府社會處前往關懷，盼能協助該男子接受安置。

縣府社會處表示，該男子原有意願接受安置，相關養護機構也已聯繫完成，未料昨（2）日人員再度前往時，該男子已不知去向。目前帆布搭建的違規設施已先行拆除，後續將請田中鎮公所協助尋人，若尋獲將再評估安置事宜。

蕭姓民眾指出，搭「帆布屋」實在離譜，但也同情該男子處境，希望相關單位能盡快協助他安頓生活，早日讓八堡一圳恢復乾淨、安全的休憩環境。

該遊民不僅在「帆布宅」內吃喝睡，還隨意丟棄垃圾、做出驚嚇路人的舉動，讓不少路過民眾感到心驚驚。（翻攝蕭妤亘臉書）

新庄里長應昌儒、縣議員蕭妤亘等人，會同縣府社會處人員前往「帆布宅」會勘，並答應協助安置。（翻攝蕭妤亘臉書）

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