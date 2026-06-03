06/03 各報重點新聞一覽

盧季佑中校

自由時報

空軍T-34教練機失事 兩中校飛官殉職

空軍岡山基地昨天上午執行T-34C初級教練機模擬「發動機失效」航線訓練任務，不料在第五圈模擬時，剛起飛就從約五百到一千呎高空墜落在跑道北端，造成過俊男（四十六歲）、盧季佑（四十一歲）兩位中校飛官殉職。國防部已經下令T-34C型機停止相關訓練；部長顧立雄也要求徹查，積極釐清事故原因。

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今年已過近一半 總預算審查牛步化 T-34C逾10億保修預算 仍卡立院

空軍一架T-34C初教機昨執行「模擬發動機失效航線訓練」時失事墜毀，中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，也讓各界關注空軍教練機的後勤維修。國防部今年度針對T-34C型機編列逾十億元保修預算，但今年度中央政府總預算案仍卡在立法院，至今尚未審查完竣。

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法務部預告修正民法繼承編 刪兄弟姊妹特留分 增特別貢獻制

法務部昨預告「民法繼承編部分條文修正草案」，擬大幅調整繼承制度，其中最受關注為刪除「兄弟姊妹特留分」，將繼承保障範圍回歸配偶、直系血親卑親屬、父母及祖父母等核心家屬，並配套修正遺產酌給制度，及新增繼承人特別貢獻機制；整體修法旨在回應現代家庭結構變遷，透過尊重遺囑自由、促進實質公平及保障弱勢手足三大目標。

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聯合報

空軍T-34教練機失事 2飛官殉職

空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午八時許執行飛訓任務時，於空軍岡山基地跑道北端墜毀起火，機上前座主任教官盧季佑及後座考核官過俊男當場殉職。軍方指出，該機當時正執行模擬發動機失效課目，失事前並無通報故障，已停止同機型飛行訓練，加強檢查。

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醫界首例…仲介赴陸器官移植 換肝名醫禁行醫

台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院前副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸換肝換腎，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，經法院判決確定及醫師懲戒程序後，成為首位因涉及「仲介器官移植」而遭廢止醫師證書的醫師。

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中國時報

T-34教練機墜毀 2飛官殉職

空軍飛行訓練指揮部一架編號3414的T-34C初級教練機，2日上午7時47分由高雄岡山基地起飛執行訓練，未料於8時8分墜毀於跑道北端，機上中校主任教官盧季佑與中校考核官過俊男不幸殉職，空軍司令部對此組成專案調查小組。軍方強調，失事時初步判斷發動機並未故障，飛行員也未呼救，詳細事故原因都待後續釐清，橋頭地檢署也赴現場採證並分案調查。

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黃仁勳同框蔡力行 預言筆電將成智慧助手

輝達執行長黃仁勳2日舉行全球媒體記者會，談到他力推的新產品AI電腦「RTX Spark」時，他強調未來筆電不再是工具，而像電影「星際大戰」中的R2-D2機器人，可做智慧助手。他邀請聯發科執行長蔡力行上台，坦言若沒有聯發科，輝達造不出AI電腦晶片「N1X」。面對輝達的競爭，英特爾表示，有信心維持優勢，也歡迎競爭。

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國防部今年度針對T-34C型機編列逾10億元保修預算，但今年度中央政府總預算案仍卡在立法院。圖為失事的空軍T-34C教練機。（取自IDF經國號臉書粉絲頁）

法務部昨預告「民法繼承編部分條文修正草案」，大幅調整繼承制度，其中最受關注為刪除「兄弟姊妹特留分」。（資料照）

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