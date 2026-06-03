今明熱爆上看39度！吳德榮：週五進入梅雨旺盛期防致災雨

氣象專家指出，由於颱風「薔蜜」持續遠離，今明白天晴熱，西部高溫上看37至39度。（資料照）

氣象專家指出，由於颱風「薔蜜」持續遠離，今明白天晴熱，西部高溫上看37至39度。本週五至下週五受鋒面與西南季風影響，將進入「梅雨旺盛期」，且下週一至下週五強對流不僅只在午後、累積的雨量也更大，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」及「致災雨」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，要注意防曬、防中暑；大氣漸趨不穩定，今日山區午後偶有局部陣雨，明日山區午後的對流發展較強、擴及部分平地。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部21至38度、南部20至39度、東部21至36度。

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吳德榮表示，週五至下週五「梅雨季」第5波鋒面與西南季風配合的型態、將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」；因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災雨」。

其中週五至下週日，有局部陣雨或雷雨，強對流大部分在午後發展；週五另有強對流在南台灣發展的機率。至於下週一至下週五強對流則不僅只在午後、累積的雨量也更大，各地皆應特別注意。不過愈接近期末模擬、模式的不確定性愈大，多雨型態持續幾天？各國模式並不相同！應繼續觀察。

吳德榮說明，第6號輕颱「薔蜜」在大阪南南西方近海，強度續減弱，向東北移動，今日白天暴風圈將掃過日本本州南部，晚起脫離日本。最新歐洲模式、系集路徑模擬亦顯示類似的預測。有相關行程、應特別注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，今日轉為西南風或偏南風，各地高溫訊號依然明顯，西半部普遍炎熱。而目前目前南海季風低壓正逐漸發展中，在副熱帶高壓導引下，將朝東北移動。本週四至週六將通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽，之後進入台灣東部海域並持續往東北方向移動。

颱風論壇說明，南海低壓在往台灣靠近的過程中仍有稍微增強的空間，有機會發展為熱帶性低氣壓，至於是否成為颱風，目前看來仍有一定難度，整體發展條件並不算理想。不過在低壓通過期間，台灣周邊水氣豐沛，大氣環境不穩定，各地多雲到陰天，不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其中、南、東部降雨時間較長、頻率較高，局部地區需留意間歇性較大雨勢及間歇強陣風。

另外在下週二過後，涼暖空氣台灣上空交會，形成滯留鋒面，加上穩定且稍強的西南風輸送豐沛水氣，若目前模擬趨勢維持不變，台灣將有連續數天容易下雨，尤其中、南部地區受影響最為顯著，部分地區有機會出現持續性較大雨勢。

颱風論壇指出，目前目前南海季風低壓正逐漸發展中，在副熱帶高壓導引下，將朝東北移動。本週四至週六將通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽，之後進入台灣東部海域並持續往東北方向移動。（圖擷自臉書）

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