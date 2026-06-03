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    首頁 > 生活

    文化部登錄人間國寶黃蘭葉 傳授台中9校學童緙絲技藝

    2026/06/03 00:13 記者黃旭磊／台中報導
    人間國寶黃蘭葉（中）傳授學童緙絲技藝。（台中市文化局提供）

    人間國寶黃蘭葉（中）傳授學童緙絲技藝。（台中市文化局提供）

    台中市文化資產處推動9場國小校外教學「緙絲工藝體驗」活動，由文化部表彰保存重要傳統工藝「緙絲」技藝，登錄人間國寶黃蘭葉傳授，大元國小等9校學童輪流當緙絲織手，學習緙絲技術讓文化資產在校園扎根。

    「原來這就是通經斷緯技術」！學童本週陸續到台中市纖維工藝博物館，參與傳統工藝「緙絲」課程，黃蘭葉藝師指導傳統織布機，讓小朋友們體驗緙絲工藝，近距離認識台中珍貴緙絲文化。

    台中市文資處長李智富說，「緙絲」為歷史悠久，且與書畫藝術結合的織繡專業技術，為台中市登錄傳統工藝文化資產，也是文化部登錄重要傳統工藝，黃蘭葉藝師嫻熟緙絲材料採集、染色、織、繡等全套工序，2020年經中央登錄為國家級「人間國寶」。

    參與學童興奮說，腦海要一邊記腳踏順序，手上還要拉著梭子，很考驗耐心，但看到親手織出來的成品時「覺得非常有成就感」 。

    台中市文化局表示，除了深耕校園推廣，「傳工秀藝—2026台中市傳統工藝特展」集結黃蘭葉等多位名師傑作，6月13日至7月1日在台中市大墩文化中心登場，6月13日上午10時30分舉行開幕典禮，當天下午規劃「蘭草編」與「漆工藝」體驗活動。邀請民眾觀展並參與體驗。

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