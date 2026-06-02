甜度19.3！屏東愛文芒果驚艷歐洲人 登法國最大批發市場

屏東愛文芒果正盛產，法商更測得19.3的甜度，大為驚艷。（記者陳彥廷攝）

台灣愛文芒果首度進軍法國通路！農業部今天在枋山鄉的建賢果菜運銷合作社舉行「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，現正盛產的屏東愛文芒果打入歐洲市場，貿易商說，對接時法商是測出高達19.3的甜度是大為驚艷，未來將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。

農業部長陳駿季、縣長周春米、立委徐富癸及外銷業者和農民共同將首批台灣水果封櫃啟航。

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農業部長陳駿季致詞表示，水果外銷歐盟的防檢疫標準與品質極其嚴格，農業部積極建構農產品冷鏈物流體系，打造完整「外銷國家隊」及擦亮「台灣農產唯一選擇」的招牌，三大夏季水果首銷歐洲，除農民精湛栽培技術與對品質的堅持，更證明了台灣冷鏈技術與防檢疫實力已突破地理限制與長途運輸考驗，從「在地化」走向「國際高端化」，此次外銷不僅分散農產外銷風險，更讓水果搭建台灣與歐盟27個國家的聯繫橋樑的新里程碑。

周春米表示，屏東愛文芒果全台最早上市，在屏東果農的技術加持果肉多汁香甜，能突破地理限制及檢疫條件首輸歐洲相當不容易，農民辛苦種植的水果未來有更寬廣的市場，而屏東農業國際化標準包裝加工廠預計明年初運營後，擁有外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，讓農產有更佳國際競爭力，強調「屏東水果是全世界最佳的選擇」。

建賢果菜運銷合作社理事主席陳明賢自豪表示，本次首輸讓台灣芒果的能見度更高，也希望全世界都能品嚐到最高品質的愛文芒果。

出口業者自然屋集團執行董事翁愷莉表示，Rungis為法國最大生鮮批發市場，擁逾1200家企業進駐，是米其林、飯店及各大零售業者挑選高端鮮果的主要市場，已進入歐洲核心流通體系，法商實測甜度19.3度是極為驚艷。她笑稱，法國為美食之都，雖然1公斤運費就要400台幣，但能為台灣優質水果與歐洲搭起橋樑是絕對值得，首批台灣水果出貨6公噸，以芒果為大宗，約3到5天就能上架法國市場。

周春米特別嚐鮮。（記者陳彥廷攝）

首櫃銷歐洲的愛文芒果今天封櫃啟航。（記者陳彥廷攝）

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