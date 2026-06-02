屏縣某國中傳性騷 校方公文竟嗆申訴人「請台端自重自愛」 議員轟離譜

屏東縣議員梁育慈（右）披露離譜公文內容。（記者羅欣貞攝）

屏東縣某國中發生疑似性騷案，離譜的是校方發公文回覆申訴人時，竟出現「請台端自重自愛，勿妄加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」的內容，民進黨屏東縣議員梁育慈今（2）日在議會質詢時揭露此事。教育處長陳國祥也認為公文內容「不妥適」，已要求學校內部檢討。

屏東縣議員梁育慈表示，這是一件校園內不涉及學生的疑似性騷案件，這紙公文是申訴人拿到以學校為名義所發出的函文，這種用詞實在離譜。在這件性平申訴案中，學校扮演雇主、調查以及申訴人上級機關的角色，「由學校來發這份公文適當嗎？」。

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梁育慈強調，性騷案一定要依法調查處理，但從該公文的用字遣詞來看，有很嚴重的行政瑕疵，對申訴人與被申訴人都不公平，教育處有責任協助輔導各學校增長專業的法律知識，並建立程序正義，制度才能發揮效果，對申訴人與被申訴人也才有保障。

教育處長陳國祥答詢時表示，這樣的公文不妥適，學校應該要超然，要兼顧各方權益，不能預設立場，也不能預判案件是否成立，更不宜用公文進行價值評斷，公文目的是執行公務，絕對不能涉及個人看法評判，針對該紙公文，已經要求學校內部檢討。

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屏縣某國中發公文回覆申訴人時，竟出現「請台端自重自愛，勿妄加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」等字眼。（記者羅欣貞翻攝）

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