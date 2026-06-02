任內自治條例充電車位達10％ 盧秀燕任期倒數未達標原因曝

台中市公有停車場建置充電車格。（市府提供）

交通部訂有公有停車場充電車格比例應達2%以上，台中市2023年永續淨零自治條例明訂公有停車場須建置10%充電車位，但市長盧秀燕任期倒數7個月，目前公有停車場充電車位僅2.32%，離目標尚有一大段距離。

交通局長葉昭甫指出，須顧及一般車停車位需求，採漸進擴增充電車位，台中市目前建置比仍高於交通部規定的2%標準。

請繼續往下閱讀...

台中市目前已有102萬輛汽車，交通局今天盤點自盧秀燕上任以來、2018年至今，在全市推動55處停車場，加上路邊停車格，近幾年來已新增逾8萬個汽車停車位，累計投入超過130億元；同時釋出公務機關停車位供民眾夜間停車，新增逾1800個停車位，目前全市停車位已逾20萬3千餘格。

不過，台中市電動汽車增加數也逐年上升，交通局統計目前已有1.8萬輛電動汽車，葉昭甫指出，截至5月底，台中市公有停車場4萬0263個汽車停車格中，已建置934個充電車格，約佔公有停車場的2.32%，已高於交通部標準。

不過，台中市2023年通過「台中市永續淨零自治條例」，以高於中央標準將公有停車場的充電車格比例提高至10%以上，盧秀燕任期進入倒數，充電車格距市府自訂目標尚差一大截，引發關注。

葉昭甫坦言，台中市自治條例訂2030年要達到10%充電車格，但考量一般汽車車輛數遠高於電動車輛數，若急於將一般車格轉作充電車格，恐有排擠一般車輛停車需求情形，故採分年建置，除公有934個充電車格外，民間另有261個充電槍提供電動車主使用，未來會持續推進充電車格配置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法