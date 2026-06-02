北市照護機構、建築工地、學校「捕鼠」列考核？ 顏若芳：甩鍋人人自危

台北市議員顏若芳。（記者張嘉明攝）

台北市近期發生「安鼠之亂」，市府祭出12區大清消、自創「鼠類偵防師」等政策，要求各局處訂定鼠類防治計劃。市議員顏若芳今指，蔣市府的滅鼠計劃竟將捕鼠責任轉嫁給基層人員與民間業者，甚至以「督導考核」為由，迫使護理人員、建築工人、學校教師淪為捕鼠工，人人自危。市長蔣萬安澄清並允諾，不會把捕獲老鼠數量當成評鑑標準。

顏若芳在市政總質詢表示，衛生局發函北市各精神照護機構落實防鼠措施，要求通報捕獲鼠數量，並將作為不定期抽查與督導考核的重要依據，質疑為了交出滅鼠績效，衛生局竟拿評鑑當籌碼勒索業者，濫用行政裁量權。她也提到，不只醫療照護機構，還接獲多處建築工地與學校教師陳情，直指建築管理工程處和教育局也要基層人員填報捕獲老鼠數量，同樣會不定期查核。

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「整個台北市已經被市府搞得人人自危！」顏若芳怒斥蔣市府解決不了鼠患，就甩鍋給市民，本就業務繁重的教師與基層勞工，還要兼職當捕鼠大隊荒謬至極，蔣萬安應立即出面踩煞車，各局處另提出可供實質協助與資源的防鼠配套措施。

衛生局長黃建華、建管處長虞積學、教育局長湯志民皆說，未將鼠類捕捉數量作為考績，只是回傳通報而已。蔣萬安進一步回應，重點在於防鼠措施的實際執行內容和具體回報，維護環境衛生，而非以抓到隻數作為判斷標準，會再請局處調整，強化說明和溝通，讓市民可以清楚了解。

除此之外，台北市多間醫美診所爆發偷拍風波，蔣市府發布六大反針孔措施，宣示要從源頭防堵、保護市民隱私，要求公共場所業者定期回報反針孔自檢，同時提高現場稽查頻率。不過，顏若芳出示社群軟體對話紀錄，指陳基層診所人員反映，向衛生局諮詢如何填寫反針孔偵測結果記錄表」時，竟獲「不用找相關人員安排時間檢測，診所端自己簽名，中午前回傳就可以」的回覆，質疑反偷拍「攏是假」，政策虎頭蛇尾。

她認為，此舉凸顯市府人力不足，卻讓政策草率上路，最終落得「將帥無能、累死三軍」，甚至衍生逼迫基層公務員「帶頭教唆」業者造假的荒謬局面。市府應儘速完善訂定每季現地稽核的最低比率、全面盤點稽查人力，制訂統一配套指引，以免上演政治作秀。

蔣萬安回應，除了要求業者自我偵測防針孔偷拍行為，也會加強教育訓練與設備採購。目前因為人力因素，無法逐一實地稽查，業者回傳書面資料後，仍要經過市府審查、也會定期抽檢現場稽查。

台北市長蔣萬安備詢。（記者董冠怡攝）

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