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    首頁 > 生活

    史博館行動博物館巡迴展前進校園 帶領學生跨越時空看藝術

    2026/06/02 20:20 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市同德國中邀請國立歷史博物館專員到校為學生們導覽。（同德國中提供）

    桃園市同德國中邀請國立歷史博物館專員到校為學生們導覽。（同德國中提供）

    國立歷史博物館「行動博物館」與桃園市同德國中合作，即起到6月26日帶來「你有1則新的交友邀請」巡迴展，以「飄洋過海找自己」、「啪！沒了怎麼辦」、「絕對不想放棄」3大單元，透過陳庭詩、陳植棋、王攀元等9位台灣在地藝術家的展版與多項互動裝置，介紹經典史博館館藏，帶領學生開啟跨越時空的藝術訊息。

    史博館「行動博物館」以服務送上門的文化近用理念，提供展示模組、展覽內容、教育推廣資源，並結合遊戲學習、互動科技連結在地知識與生活，只要用貨車就能將博物館資源打包，直送全國各個角落展覽。

    「你有1則新的交友邀請」巡迴展，展出藝術家們用人生際遇交織出的「飄洋過海找自己」、「啪！沒了怎麼辦」、「絕對不想放棄」3大單元，讓同德國中學生們經由老師們以「解壓縮你的藝術人生」教案帶領，看見藝術家的生命，進而反芻自我生命經歷，極具教育意義與啟發性。

    同德國中校長何信璋說，展覽是史博館用館藏的珍貴文物，跨越時空向學生們發出的1封美感邀請函，希望讓每一位學生都能藉由展覽，近距離親近在地藝術，並透過觀展來體會藝術家的生命力。

    國立歷史博物館「行動博物館」與桃園市同德國中合作推出「你有1則新的交友邀請」巡迴展。（同德國中提供）

    國立歷史博物館「行動博物館」與桃園市同德國中合作推出「你有1則新的交友邀請」巡迴展。（同德國中提供）

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