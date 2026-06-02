為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    校長變外送員騎單車進場！南二中畢典嗨翻天

    2026/06/02 20:15 記者洪瑞琴／台南報導
    台南二中畢典超有梗，校長林晏旭化身外送員進場。（學生提供）

    台南二中畢典超有梗，校長林晏旭化身外送員進場。（學生提供）

    台南二中畢業典禮，一開場就讓全場師生驚呼連連。校長林晏旭身穿外送員裝扮、騎著單車進入會場，創意十足的登場方式瞬間引爆歡呼聲與掌聲，為畢業典禮增添歡樂氣氛。

    林晏旭表示，畢業典禮往往充滿離情依依，希望透過特別的方式製造驚喜，讓典禮多一些歡笑、少一些傷感，因此欣然接受學生的創意提案。

    原來這個橋段是由畢聯會發想策劃。因南二中傑出校友、藝人吳宗憲曾在跨年晚會中出現機車騎士「亂入舞台」的畫面，因此仿製這段情境，改由校長化身外送員騎單車進場，向學長致敬，也為畢業生留下難忘回憶。

    今年畢業典禮從場地布置到節目規劃，都由學生畢聯會團隊一手包辦。當初特別準備企劃書向校長提議，沒想到校長看完後很快就點頭答應，展現對學生的高度支持。

    南二中昨（1）日畢典創意登場成功炒熱現場氣氛，不少畢業生紛紛拿起手機拍照錄影，笑聲與歡呼聲此起彼落，影片在社群平台爆紅。學生們表示，這樣的畢業典禮既有紀念意義又充滿驚喜，將成為高中3年最難忘的回憶之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播