校長變外送員騎單車進場！南二中畢典嗨翻天

台南二中畢典超有梗，校長林晏旭化身外送員進場。（學生提供）

台南二中畢業典禮，一開場就讓全場師生驚呼連連。校長林晏旭身穿外送員裝扮、騎著單車進入會場，創意十足的登場方式瞬間引爆歡呼聲與掌聲，為畢業典禮增添歡樂氣氛。

林晏旭表示，畢業典禮往往充滿離情依依，希望透過特別的方式製造驚喜，讓典禮多一些歡笑、少一些傷感，因此欣然接受學生的創意提案。

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原來這個橋段是由畢聯會發想策劃。因南二中傑出校友、藝人吳宗憲曾在跨年晚會中出現機車騎士「亂入舞台」的畫面，因此仿製這段情境，改由校長化身外送員騎單車進場，向學長致敬，也為畢業生留下難忘回憶。

今年畢業典禮從場地布置到節目規劃，都由學生畢聯會團隊一手包辦。當初特別準備企劃書向校長提議，沒想到校長看完後很快就點頭答應，展現對學生的高度支持。

南二中昨（1）日畢典創意登場成功炒熱現場氣氛，不少畢業生紛紛拿起手機拍照錄影，笑聲與歡呼聲此起彼落，影片在社群平台爆紅。學生們表示，這樣的畢業典禮既有紀念意義又充滿驚喜，將成為高中3年最難忘的回憶之一。

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