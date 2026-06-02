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    首頁 > 生活

    桃園蘆竹山鼻路將增設人行及自行車道 預計明年上半年完工

    2026/06/02 20:16 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府規劃推動「山鼻路路側增設人行及自行車通行空間」工程。（圖由錢龍提供）

    桃園市政府規劃推動「山鼻路路側增設人行及自行車通行空間」工程。（圖由錢龍提供）

    桃園市政府規劃斥資3280萬元推動「山鼻路路側增設人行及自行車通行空間」工程，將採取利用既有外推空間、打除部分路側石墩護欄方式，增設約700公尺的人行及自行車共用步道，預計明年上半年可完工，可望提升民眾步行或騎自行車的通行安全。

    桃園市議員錢龍說，山鼻路是蘆竹區重要的聯外道路之一，但長期缺乏完善的人行及自行車通行空間，常能見到民眾步行或騎自行車與車輛混行，恐影響民眾用路安全；他去年質詢時已要求市府提出改善建議，務須透過整體規劃，確保道路使用品質與安全性能提升。

    市府相關局處前往山鼻路會勘多次，針對道路現況、路幅條件、周邊環境進行評估後，兼顧交通需求、道路使用功能，決定採取利用既有外推空間、打除部分路側石墩護欄方式，增設人行及自行車共用步道，蘆竹區公所表示，設計規劃已完成，待市府核定後就會辦理上網招標作業，工期約需半年，預計今年下半年開工後，明年上半年就會完工。

    錢龍認為，增設人行及自行車通行空間工程的最大特色，是可以在不影響山鼻路既有車道配置與通行效率的前提下，增加行人及自行車的專屬通行空間，提供居民、學生、運動民眾享有更舒適安全的環境，讓地方非常期待。

    桃園市議員錢龍（右2）會勘「山鼻路路側增設人行及自行車通行空間」工程。（圖由錢龍提供）

    桃園市議員錢龍（右2）會勘「山鼻路路側增設人行及自行車通行空間」工程。（圖由錢龍提供）

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