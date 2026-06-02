民進黨基市女議員陳宜邀謝國樑打匹克球 基市府：盤點5處適合建匹克球場

民進黨基隆市議員陳宜（背對鏡頭者）今天（2日）在議會邀請基隆市長謝國樑打匹克球，2人有模有樣讓府會瞬間和諧不少。（記者俞肇福攝）

網球國手出身的民進黨基隆市議員陳宜今天（2日）在基隆市議會質詢時指出，匹克球簡單易學是全民運動，但是在基隆卻是場地很少，大老遠跑到台北打匹克球，價錢昂貴，她建議基隆市長謝國樑，基隆市政府應該多多設置，她還邀請謝國樑在議會打匹克球，鮮少在公開場合打球的謝國樑小露一手，還獲得陳宜稱讚。民政處長呂謦煒說，正在盤點5處地點計畫或完成設置。

陳宜表示，匹克球是全民運動，因為打到球時，有高爾夫球擊到的聲音，也很簡易上手。它是一種結合網球、羽毛球與乒乓球原理的運動，基隆各地社區很多民眾會打匹克球，場地尺寸與雙打羽毛球場相似。

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陳宜說，基隆市欠缺匹克球的球場，到台北舟車勞頓且價格偏高，建議基隆市政府盤點適合地點，多多設立匹克球球場。她還說，謝市長上次邀請她玩SWICH，她在議場當場邀請謝國樑一起打球，2人當場就打起球，謝國樑後來脫下西裝，與陳宜對打，兩人打得不錯，議場內的市府官員與議員紛紛鼓掌。

民政處長呂謦煒說，民政處持續盤點，已經有5處位置，包括中正區台62快速道路橋下、仁愛區、中山區太白里、安樂區棒球場及七堵區的六堵河濱公園等處。

謝國樑說，匹克球是很好的運動，如果議員支持，市府可以評估是否把部分籃球場改成籃球和匹克球可混合使用的球場，就看大家的選擇。

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