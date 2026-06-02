闖雞舍立山小熊長大了 增胖25公斤 今野放「回到山上的家」

立山小熊野放回家了。（林保署花蓮分署提供）

去年11月，一頭台灣黑熊小公熊在花蓮卓溪鄉立山村附近徘徊，還闖入雞舍抓雞，經林保署花蓮分署誘捕後照養半年，小熊不但長大了、還胖了25公斤，小熊也獲得頭目命名「將（Ciang）」，寓意強壯、平安長大，今天在頭目祝福下，小熊順利野放，回到山上的家。

今天野放的立山小熊，去年11月9日早上被卓溪鄉立山村三笠山部落族人目擊跑進去雞舍抓雞，立即通報林業及自然保育署花蓮分署，分署馬上派人到雞舍及工寮附近勘查，架設紅外線自動相機監測，結果當天晚間接近7點就拍到黑熊闖入工寮滋擾，2個多小時後順利誘捕，被送往台東池上的東部野生動物救傷中心野灣動物醫院。

請繼續往下閱讀...

半年前小熊剛被捕時，體重只有12.3公斤，明顯營養不良體態削瘦，經過野灣救傷中心替牠補充營養，野放前的體重已有37.7公斤。林保署花蓮分署表示，評估小熊健康狀況良好，今年4月開始讓小熊進入森林野訓場域學習，包括捕捉獵物覓食、攀爬、適應環境，培養小熊具備野外獨立生存能力，為了讓小黑熊不要再往人類聚落跑，還訓練牠迴避人類，順利通過野放評估。

今天花蓮分署執行野放作業，在中平林道終點開啟籠門，由於花蓮分署已經是第8次野放黑熊，採取不下車、減少人熊接觸的最低干擾方式，籠門開啟後小熊先是短暫觀察周遭環境，隨後踏出運輸籠緩步走入山林。

野放前，卓溪鄉總頭目田清興主持祈福及命名儀式，為牠取布農族名「將（Ciang）」，寓意強壯、平安長大，田清興說，小熊有了布農族名字，代表牠已經是部落的一份子，期盼小熊順利回山上、生生不息。

花蓮分署指出，自從2019年以來已經有8次野放台灣黑熊的經驗，野放前也在部落召開說明會，說明後續監測管理的方式，由於脖子上有衛星定位頸圈，一旦小熊靠近聚落就會通報民眾，因此獲得部落對「人熊共存」的理解和支持，願意一起參加黑熊保育。

分署長黃群策說，為了感謝第一時間通報的三笠山部落何志超先生，將依照「臺灣黑熊生態服務給付方案」頒發通報獎勵金，近年花蓮地區黑熊族群活動範圍逐漸擴大，將持續推動「臺灣黑熊生態服務給付」、「友善黑熊夥伴」、「保育柑仔店」及防熊電圍網等措施，協助部落與居民落實食物管理及自主巡守，降低人熊衝突風險，朝「有距離的共存」目標努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法