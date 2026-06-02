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    國中會考答對題數對照表公布 各科A++門檻出爐

    2026/06/02 19:28 記者林曉雲／台北報導
    國中會考官網今晚公布答對題數對照表。（記者林曉雲翻攝）

    國中會考官網今晚公布答對題數對照表。（記者林曉雲翻攝）

    今年國中教育會考等級加標示與答對題數對照表今晚公布。台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，108課綱上路後，各科題數固定，今年若要取得最高等級A++，國文科須答對40至42題，最多只能錯2題；社會科須答對52至54題，最多錯2題；自然科須答對47至50題，最多錯3題。而以國文科42題為例，今年精熟（A）門檻為答對36題，考生可依公布的對照表推估自己的等級表現。

    國中教育會考成績通知單預計在6月5日寄發，同日上午8時起開放網路查詢成績，考生可至國中教育會考網站查詢結果。國中教育會考成績分為精熟（A）、基礎（B）及待加強（C）三級，其中精熟與基礎再細分為A++、A+、A，以及B++、B+、B等標示。

    在英文科方面，閱讀測驗共43題，精熟門檻為答對38題以上，基礎門檻為14題以上；聽力測驗共21題，基礎門檻為13題以上。今年英文整體成績A級加權分數須達90.70分以上，A++須達98.14分以上，B級門檻為38.43分以上。

    在國文科42題中，精熟門檻為答對36題以上，A++須答對40至42題；基礎門檻為17題以上。而在社會科54題中，精熟門檻為48題以上，A++須答對52至54題；基礎門檻為20題以上。另在自然科50題中，精熟門檻為43題以上，A++須答對47至50題；基礎門檻為19題以上。

    因數學科採加權分數計算，今年數學科A級門檻為77.10分以上，A++為91.60分以上，B級門檻為39分以上；其中A+區間為85.70至91.59分，A區間為77.10至85.69分。

    曾芬蘭指出，各科等級標示是依全體考生作答表現及測驗結果換算而成，考生可依公布的答對題數與加權分數對照表，初步推估自己的成績表現，並作為後續免試入學志願選填參考。

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