快儲水！高市4區6/3停水10小時 影響21萬戶用水

高市4區6月3日停水10小時，影響21萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

快儲水！水公司明天（3日）將辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程，必須停水施工，高雄市鳳山等4區將於上午9時至晚間19時停水10小時，管末高地則停水至24時共15小時，總計影響21萬戶用水，請民眾停水前6小時，提早儲水備用。

停水區域總計18萬戶，以鳳山區影響最大，包括埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南停水。

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還有林園區全區，大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮里，小港區高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路及高松路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北） 鳳鳴、鳳興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳停水。另林園區林家里、小港區孔宅里旭日街一帶為管末高地，明天6月3日上午9時至深夜24時停水15小時。

此外，水壓降低區域為鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，總計影響3萬戶用水；鳳山水庫供給工業區不受影響，包括臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。

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