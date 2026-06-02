盜火劇團《熊出沒的森林》 6/13高雄衛武營登場

盜火劇團《熊出沒的森林》將於6月13日衛武營登場。（衛武營提供）

影視文學多棲才女鄧九雲首度挑戰長篇獨角戲盜火劇團瘋狂首部曲《熊出沒的森林》，以在森林的深處，消失的不僅是蹤跡，還有對於愛情的確信，榮獲第六屆金創獎佳作，將於6月13至14日在衛武營國家藝術文化中心登場，呈現一場關於記憶、書寫與情緒共鳴的感官實驗。

《熊出沒的森林》由盜火劇團團長劉天涯、藝術總監何應權，與鄧九雲歷時2年深度開發，創作深植於對現代親密關係的細膩觀察，編創過程中多次探討失蹤在心理層面多重意涵，劇中主角小說家在接獲研究野外生物丈夫失蹤消息後，決定獨自踏上這片陌生的極北之地。

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她在尋人過程中，不斷藉由書寫來釐清混亂思緒，試圖透過文字捕捉丈夫遺留細微痕跡，然而隨著書寫深入，故事真實性開始動搖，觀眾將與主角一同迷失在創作與生命經驗的模糊地帶，探問在一段長久關係中，看見的是對方，還是自己筆下的投射。

此作雖以小說家前往極北芬蘭尋找失蹤丈夫、印證愛情，以及探尋名為「有袋短面熊」生物是否存在為故事背景，但在鄧九雲以強大舞台張力，精準掌控全場觀眾情緒起伏，搭配李勻現場創作聲響，以及投影設計引導下，觀眾相信什麼，懷疑什麼，是喜悅、悲傷、憤怒、恐懼、驚訝，讓全劇於此五種情緒中流轉。

《熊出沒的森林》在敘事形式上，大膽採用講述表演結構，打破傳統戲劇與觀眾之間的第四面牆，主創團隊將文字、影像與現場聲音設計緊密結合，使舞台轉化為一座動態記憶實驗室，透過現場聲響及小說情節內容分享，將親密關係中的冷暴力與疏離感具象化。

這不僅是一齣關於尋找失蹤者的戲，更是一次對當代孤獨感的深度剖析，許多觀眾在台北場演出後表示，直到散場仍難以分辨哪些是真實、哪些是虛構，也因此更加貼近作品欲探問的核心，「人是否終究只能透過自己的想像理解他人」。

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