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    首頁 > 生活

    基市基金一路112巷水管破漏水 水公司搶修中

    2026/06/02 19:00 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市基金一路112巷爆管漏水，自來水溢流，疑老舊管線，部分路面塌陷。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市基金一路112巷爆管漏水，自來水溢流，疑老舊管線，部分路面塌陷。（記者俞肇福翻攝）

    自來水管又破管！基隆市安樂區基金一路112巷（龍邸中國社區前方），今天（2日）下午自來水管突然爆管，大量自來水溢流，地面也有塌陷，一名路過的機車騎士差點摔倒，台灣自來水公司第一區管理處緊急關閉水閥開挖搶修。民眾說，這也不是基金一路第一次有破管，貨櫃車經年累月重壓，懷疑是老舊水管爆管，確切原因還待開挖釐清。

    安樂區興寮里長黃書筠說，今天14時30分左右，基金一路112巷110弄口發生水管破裂，大量自來水溢流，她接獲民眾反映，趕緊通知自來水公司搶修，希望不要影響民生用水，要開挖後才能確定哪一條管線破損；已經請警方協助交管，避免影響下班車流。

    一名機車騎士經過該處差點摔倒，水公司接獲黃里長反映，趕緊關閉水閥。水公司指出，破管現場有4條地下幹管，有500釐米到1千釐米幹管，要開挖後才能確定。

    基隆市基金一路112巷（龍邸中國社區前方）今天（2日）下午2點半左右水管破管漏水，水公司緊急搶修中。（記者俞肇福攝）

    基隆市基金一路112巷（龍邸中國社區前方）今天（2日）下午2點半左右水管破管漏水，水公司緊急搶修中。（記者俞肇福攝）

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