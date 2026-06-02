搶救母語與偏鄉小校 議員促屏東創設「全客語實驗國小」

屏東縣議員李世斌促屏東創設「全客語實驗國小」搶救母語與偏鄉小校。（圖由屏東縣議員李世斌服務處提供）

民進黨屏東縣議員李世斌今（2）日於屏東縣議會業務質詢時，以輝達執行長黃仁勳日前在新聞事件中詢問小朋友「會不會講台語」為引，直指台灣母語流失的嚴峻現況。他以自身從小在沉浸式環境自然學會客語及台語的經驗出發，要求屏東縣政府教育處，應將面臨裁併危機的偏鄉微型小校轉型，在屏東打造全國首座「全客語實驗國小」。

針對母語傳承議題，屏縣府教育處長陳國祥答詢時強調家庭環境的重要性；李世斌則反駁，語言養成需要每天的日常，單靠家庭熱情或教育處辦理的短期活動，無法真正挽救瀕危語言。他引用行政院主計總處數據發出警訊，國內青年與學齡孩童主要使用母語比例正呈現「斷崖式下跌」，處於語言學習黃金期的6到14歲學齡孩童，客語使用率更慘跌至0.25%。

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李世斌進一步提出具體解方，指出屏東縣內目前有多所微型小學，正面臨嚴峻的少子化衝擊與轉型的迫切需求。與其讓這些學校走向自然凋零的命運，不如賦予全新教育使命，轉型為實驗小學給予重生機會。依法原住民重點學校不計入常規總量管制，目前縣府手頭上仍有充裕的常規名額可直接設立台語或客語實驗小學。尤其屏東是六堆客家文化重鎮，在高樹、內埔、新埤、佳冬等客家族群較多的鄉鎮，完全具備推動客語實驗國小的條件。

面對外界最擔憂的師資問題，李世斌舉高雄北嶺國小轉型為台語實驗小學為例，該校透過教育局給予經費支持，額外聘請專職的協同教師到校支援，而非強求原有教師立刻取得母語認證。屏縣府教育處應善用《學校型態實驗教育實施條例》的法規彈性，以專案契約方式，聘請屏東在地具備母語專長的專業人才進入校園擔任協同教師。盼教育處啟動評估作業，與國教署展開專案討論。

教育處長陳國祥表示，實驗國小不管是雙語、國際或是原民實驗學校等，客語學校的確是值得去試，會鼓勵客家地區學校提出來，基本上必須由學校提實驗計畫。但也建議號召家長在家裡和孩子說母語。

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