週三高溫飆36度 紫外線爆表注意防曬

週三天氣高溫炎熱，近中午前後紫外線偏強。（資料照）

週三（3日）各地天氣多雲到晴且炎熱，部分地區可能出現36度以上高溫，近中午前後紫外線偏強，外出活動請做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週三台灣附近吹西南風，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後在大台北、宜蘭地區及各山區有零星對流發展。

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氣溫方面，各地高溫普遍為31至35度，尤其大台北、中南部近山區及花東縱谷溫度會更高一些，局部會來到36度以上。

離島天氣：澎湖晴時多雲，26至31度；金門晴時多雲，27至30度；馬祖晴時多雲，26至29度。

至於週末天氣預報，天氣風險公司指出，週五到週六這兩天，南海過來的這個熱帶性低氣壓將離台灣較為接近，同時伴隨西南季風水氣北上，週五這一天北邊還有微弱鋒面靠近，雖然鋒面結構會被熱帶性低氣壓干擾而逐漸消失，但是預期各地的天氣都不穩定，普遍會有短暫陣雨或雷雨，受低壓擾動影響較大的南部、恆春半島以及花東地區要留意較大雨勢發生機會，其他中北部、東北部則是要注意不穩定大氣環境，配合白天熱力作，用可能引發的局部大雷雨現象。

紫外線指數方面，週三台中市、彰化縣過量級，其他縣市更高達危險級。

空氣品質方面，週三環境風場為西南風，西半部擴散條件普通。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，北部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

週三各地高溫普遍為31至35度，局部地區會來到36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三台中市、彰化縣過量級，其他縣市更高達危險級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，北部局部地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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