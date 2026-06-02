夢幻黃金隧道！阿勃勒+稻浪 台南後壁糖鐵自行車道爆紅

台南新營至後壁菁寮的糖鐵自行車道，在後壁區新東有段長約600公尺的阿勃勒花道，與金黃色稻田相映成趣。（記者楊金城攝）

現在正是阿勃勒盛開的季節，台南新營至後壁菁寮的糖鐵自行車道，在後壁區新東有段長約600公尺的阿勃勒花道，形成夢幻的黃金隧道，金黃色花瓣隨風飄落，並與一旁的金黃色稻田相映成美景，成為近來最火紅的賞花秘境，朝聖賞遊、拍照人潮不斷。

後壁區公所今天（2日）特別推薦新營至後壁菁寮的糖鐵自行車道路線，單程約6公里，是一條結合自然景觀、農村風情與歷史人文的私房單車路線，兩側盡是開闊的田園景致與純樸鄉村風光，可發展兩鐵（鐵路＋鐵馬）輕旅行，遊客從新營出發，沿著糖鐵自行車道騎乘至後壁菁寮老街，享受兼具運動休閒與深度旅遊的農遊。

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這條糖鐵自行車道在後壁新東、仕安交界處，種植在自行車道兩旁的阿勃勒，今年開的異常茂盛，一串串金黃色花穗，如風鈴般垂掛在枝頭，長約600公尺有如夢幻的黃金隧道，非常漂亮，與兩旁金黃色稻田共譜初夏盛景，在藍天映襯下勾勒出令人驚豔的「雙重黃金大道」，公所說，因稻田進入收割期，民眾觀賞阿勃勒花道要把握時機。

後壁區長李至彬指出，新營後壁糖鐵自行車道經過新營天鵝湖親水公園，終點為充滿懷舊氛圍的菁寮老街，遊客可走訪《俗女養成記》拍攝場景，探訪台南市定古金德興中藥舖、後壁農會步穀農創館，感受「無米樂故鄉」的農村風情，留下最難忘的旅遊回憶。

600公尺的阿勃勒花道，形成夢幻的黃金隧道。（記者楊金城攝）

遊客到新營後壁糖鐵自行車道欣賞盛開的阿勃勒。（記者楊金城攝）

600公尺的阿勃勒花道。（記者楊金城攝）

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