偏鄉科技教育扎根有成 左鎮國小無人機足球賽全市第一

位處偏區的左鎮國小，在全市無人機足球賽中勇奪國小組第1名。（左鎮國小提供）

台南左鎮國小雖然位處偏區，但校方積極推展科技教育，孩子們也用心投入，團隊參加全市無人機足球競賽，大放異彩，勇奪國小組第1名，克服城鄉差距的學習毅力，令各界感動。

另外，左鎮國中也拿到了國中組的第2、3名，與左鎮國小都可參加全國賽，為台南爭光，展現科技教育向下扎根、跨校銜接的豐碩成果。

請繼續往下閱讀...

左鎮國中、小學子能在競爭激烈的賽事中脫穎而出，最大推手為左鎮國中老師廖哲鋒與左鎮國小老師王鍠文，2人長期投入科技教育與無人機課程推廣，功不可沒。

廖哲鋒表示，無人機足球不僅考驗飛行技術，更重視團隊戰術與臨場反應，學生必須在短時間內完成策略溝通、角色分工、精準操控，過程中培養了解決問題與合作能力，看到孩子們在賽場上穩定發揮、勇敢挑戰，真的很感動。

左鎮國中2017年起引進無人機課程，初期以社團引導學生興趣，為因應「108新課綱」，逐步建構出橫跨七至九年級的校訂課程；在左鎮創生時期，國發會更指示以「無人機飛行學校」為校務發展主軸。

左鎮國中校長何政謀說，雖然位處偏遠，但他始終相信科技教育不應有城鄉差距，因此積極結合在地資源、教師專業與數位設備，打造學生多元學習舞台。

國中、小攜手於無人機足球競賽創下佳績，不僅代表學生努力獲得肯定，也象徵左鎮科技教育已建立完整的銜接與培育系統。

左鎮國小也長期深耕科技教育，近年來持續推動AI、Scratch程式設計、機器人教育、數位創客，以及科技應用課程，並積極參與各項科技競賽，屢創佳績。

左鎮國小校長楊靜芳指出，持續帶領孩子參與全國及地方科技競賽，涵蓋AI應用、創客教育、資訊科技與數位學習等領域，去年更榮獲總統盃AI素養爭霸賽全國總冠軍，展現偏鄉努力推動科技教育的亮眼能量。

楊靜芳期盼，左鎮國中、小未來持續深化科技教育課程，結合AI、無人機、程式設計與創客精神，培養孩子具備跨域整合與自主學習能力，透過科技看見世界、勇敢追夢。

左鎮國小推展科技教育，針對無人機足球賽，平時就已勤加練習。（左鎮國小提供）

左鎮國小學子平時就已勤練無人機足球。（左鎮國小提供）

左鎮國中在全市無人機足球賽中拿下國中組第2、3名。（左鎮國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法