全球僅南投可見！獨有瀕危物種「魚池琴蛙」棲地拓殖野放

全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，具有特殊的築巢習性，且對泥地環境高度偏好。（生多所提供）

全世界僅分布於南投縣魚池鄉的瀕危野生動物「魚池琴蛙」，林保署南投分署今與農業部生多所、台北市動物園在魚池鄉展開棲地拓殖野放，盼讓瀕危嬌貴的獨有物種，能繼續在魚池棲息繁衍。

林保署南投分署表示，魚池琴蛙在台灣僅有2個族群，只分布在南投縣魚池鄉，目前被「2024台灣兩棲類紅皮書名錄」評估為極危等級，同時也是野生動物保育法公告的「珍貴稀有保育類野生動物」。

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魚池琴蛙具有特殊的築巢習性，對泥地環境有高度偏好，導致活動範圍極度侷限，一旦面臨極端環境、火災、土地開發等威脅，這個全球獨有物種就可能在短時間內全數滅絕，為此便在魚池鄉盤點70處潛在地點，經跨單位確認環境適合棲息，才在原有的活動範圍外，完成棲地拓殖野放。

全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，進行新棲地拓殖野放，盼能繼續在魚池鄉棲息繁衍。（林保署南投分署提供）

全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，具有特殊的築巢習性，且對泥地環境高度偏好。（生多所提供）

全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，進行新棲地拓殖野放，盼能繼續在魚池鄉棲息繁衍。（林保署南投分署提供）

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