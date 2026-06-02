為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全球僅南投可見！獨有瀕危物種「魚池琴蛙」棲地拓殖野放

    2026/06/02 18:27 記者劉濱銓／南投報導
    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，具有特殊的築巢習性，且對泥地環境高度偏好。（生多所提供）

    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，具有特殊的築巢習性，且對泥地環境高度偏好。（生多所提供）

    全世界僅分布於南投縣魚池鄉的瀕危野生動物「魚池琴蛙」，林保署南投分署今與農業部生多所、台北市動物園在魚池鄉展開棲地拓殖野放，盼讓瀕危嬌貴的獨有物種，能繼續在魚池棲息繁衍。

    林保署南投分署表示，魚池琴蛙在台灣僅有2個族群，只分布在南投縣魚池鄉，目前被「2024台灣兩棲類紅皮書名錄」評估為極危等級，同時也是野生動物保育法公告的「珍貴稀有保育類野生動物」。

    魚池琴蛙具有特殊的築巢習性，對泥地環境有高度偏好，導致活動範圍極度侷限，一旦面臨極端環境、火災、土地開發等威脅，這個全球獨有物種就可能在短時間內全數滅絕，為此便在魚池鄉盤點70處潛在地點，經跨單位確認環境適合棲息，才在原有的活動範圍外，完成棲地拓殖野放。

    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，進行新棲地拓殖野放，盼能繼續在魚池鄉棲息繁衍。（林保署南投分署提供）

    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，進行新棲地拓殖野放，盼能繼續在魚池鄉棲息繁衍。（林保署南投分署提供）

    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，具有特殊的築巢習性，且對泥地環境高度偏好。（生多所提供）

    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，具有特殊的築巢習性，且對泥地環境高度偏好。（生多所提供）

    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，進行新棲地拓殖野放，盼能繼續在魚池鄉棲息繁衍。（林保署南投分署提供）

    全世界僅分布南投魚池鄉的魚池琴蛙，進行新棲地拓殖野放，盼能繼續在魚池鄉棲息繁衍。（林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播