為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東芋頭、香蕉前進立法院 鍾佳濱攜手農會辦推廣會

    2026/06/02 18:29 記者羅欣貞／屏東報導
    民進黨立委鍾佳濱（中）2日在立法院舉辦「蕉心好芋到」農產品展售會，包括立委伍麗華（右一）、高樹鄉長梁正翰（右二）、農業部次長胡忠一（左二）等一起享用屏東水果農產美味。（記者劉信德攝）

    民進黨立委鍾佳濱（中）2日在立法院舉辦「蕉心好芋到」農產品展售會，包括立委伍麗華（右一）、高樹鄉長梁正翰（右二）、農業部次長胡忠一（左二）等一起享用屏東水果農產美味。（記者劉信德攝）

    為全面穩定農期收益、協助產業升級，民進黨立委鍾佳濱今（2）日與屏縣高樹鄉農會合作，邀國內指標性食品加工業者在立法院共同舉辦「蕉心好芋到」推廣會，還邀集板橋農會、長治農會、南州農會響應「農會挺農會、緊招買香蕉」，立委伍麗華、莊瑞雄紛紛到場支持。

    屏東縣是農業重鎮，芋頭與香蕉產量分別高居全國第二與第一，近期正逢兩大主力農產盛產季節，受短期季節性產量集中釋出影響，市場拍賣價格出現波動。4月底至5月初，香蕉產地價格一度回落至每公斤8至10元，芋頭收購價也來到每台斤7至8元，引發農友關注。

    立委鍾佳濱表示，面對市場短期供需波動，傳統一級鮮果銷售需與二級加工深度結合，透過食品加工技術，不僅能有效去化盛產期的生鮮農產、延長保存期限，提升產品附加價值，盼透過產、官、消費者三方聯手，為屏東優質芋頭與香蕉開創多元通路，帶動地方農業永續發展。

    立委伍麗華指出，過去原住民文化講求「獵到什麼、種出什麼就立即分享」，但在現代經濟下，農民不能只靠分享，需善用加工與保存技術，來延長銷售期。

    農業部次長胡忠一也到場擔任行銷大使，他表示，香蕉外銷量已達626.6公噸，超越去年一整年總量，呼籲全國消費者採購在地農產，不僅價格親民、品質優良，更能縮短食物里程。

    高樹鄉長梁正翰分享，高樹是全台別具優勢的芋頭產區，因高樹位於大武山下水源保護區，獨特的種植環境讓水芋口感特別鬆軟香Q，做成加工品後醇厚度極佳。

    高樹鄉農會總幹事洪銘聰說明，高樹農會近幾年積極擴大產銷量能，已成功開發出蜜芋頭罐頭、芋泥、芋頭鴨肉粥罐頭、以及水芋香酥脆片等常溫與冷凍即食品。

    展售會現場提供香蕉牛奶、芋頭牛奶、芋泥與香蕉生乳捲、香蕉蛋捲、香蕉薯條餅乾等產品試吃、試飲，吸引眾多人潮。

    屏東香蕉、高樹鄉芋頭前進立法院！立委鍾佳濱（左二）、伍麗華（右二）、高樹鄉長梁正翰（中）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（左一）呼籲消費者多支持。（立委鍾佳濱服務處提供）

    屏東香蕉、高樹鄉芋頭前進立法院！立委鍾佳濱（左二）、伍麗華（右二）、高樹鄉長梁正翰（中）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（左一）呼籲消費者多支持。（立委鍾佳濱服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播