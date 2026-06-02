屏東芋頭、香蕉前進立法院 鍾佳濱攜手農會辦推廣會

民進黨立委鍾佳濱（中）2日在立法院舉辦「蕉心好芋到」農產品展售會，包括立委伍麗華（右一）、高樹鄉長梁正翰（右二）、農業部次長胡忠一（左二）等一起享用屏東水果農產美味。（記者劉信德攝）

為全面穩定農期收益、協助產業升級，民進黨立委鍾佳濱今（2）日與屏縣高樹鄉農會合作，邀國內指標性食品加工業者在立法院共同舉辦「蕉心好芋到」推廣會，還邀集板橋農會、長治農會、南州農會響應「農會挺農會、緊招買香蕉」，立委伍麗華、莊瑞雄紛紛到場支持。

屏東縣是農業重鎮，芋頭與香蕉產量分別高居全國第二與第一，近期正逢兩大主力農產盛產季節，受短期季節性產量集中釋出影響，市場拍賣價格出現波動。4月底至5月初，香蕉產地價格一度回落至每公斤8至10元，芋頭收購價也來到每台斤7至8元，引發農友關注。

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立委鍾佳濱表示，面對市場短期供需波動，傳統一級鮮果銷售需與二級加工深度結合，透過食品加工技術，不僅能有效去化盛產期的生鮮農產、延長保存期限，提升產品附加價值，盼透過產、官、消費者三方聯手，為屏東優質芋頭與香蕉開創多元通路，帶動地方農業永續發展。

立委伍麗華指出，過去原住民文化講求「獵到什麼、種出什麼就立即分享」，但在現代經濟下，農民不能只靠分享，需善用加工與保存技術，來延長銷售期。

農業部次長胡忠一也到場擔任行銷大使，他表示，香蕉外銷量已達626.6公噸，超越去年一整年總量，呼籲全國消費者採購在地農產，不僅價格親民、品質優良，更能縮短食物里程。

高樹鄉長梁正翰分享，高樹是全台別具優勢的芋頭產區，因高樹位於大武山下水源保護區，獨特的種植環境讓水芋口感特別鬆軟香Q，做成加工品後醇厚度極佳。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰說明，高樹農會近幾年積極擴大產銷量能，已成功開發出蜜芋頭罐頭、芋泥、芋頭鴨肉粥罐頭、以及水芋香酥脆片等常溫與冷凍即食品。

展售會現場提供香蕉牛奶、芋頭牛奶、芋泥與香蕉生乳捲、香蕉蛋捲、香蕉薯條餅乾等產品試吃、試飲，吸引眾多人潮。

屏東香蕉、高樹鄉芋頭前進立法院！立委鍾佳濱（左二）、伍麗華（右二）、高樹鄉長梁正翰（中）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（左一）呼籲消費者多支持。（立委鍾佳濱服務處提供）

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