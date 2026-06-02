新竹高中職量能不足 莊競程提特色化完全中學

新竹高中職量能不足，民進黨新竹市長參選人莊競程今天提出特色化完全中學做解方。（莊競程競辦提供）

新竹地區明年約有1000名學生恐無法在新竹市就讀高中職，民進黨新竹市長參選人莊競程今天與大新竹高中就學權益自救會交流，他說，針對目前新竹市高中職班級不足、學生跨區通學壓力沉重等問題，他會以「特色化、獨立型完全中學」方向規劃，透過增班與教育轉型，解決升學壓力、通學需求與城鄉教育資源問題。

莊競程說，他規劃要推動的是「獨立性的完全中學」，概念與過去傳統完中不同，將朝向特色化與行政獨立方向規劃。並強調，未來會與國教署溝通，將行政系統獨立拉出，降低學校額外行政負擔，讓教育現場更容易接受，也更有機會順利推動。未來新竹的教育不能只停留在傳統升學導向，須兼顧學科能力、數位與AI教學和國際化教育，要讓學生從高中階段就能與國際接軌。

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在技職教育方面，莊競程強調，高職除技能教育，也須結合數位與AI應用，並加強與產業鏈結。過去在交大任教，具備與國際教育及產學合作交流經驗，未來會把資源帶進新竹教育體系。且教育政策不能只看校舍與班級數，更要同步考量交通與通學問題。未來將針對新竹市、新竹縣以及公路系統進行整體評估，並與中央溝通整合，提出完整的通學解方，降低家長接送負擔，讓學生就學更便利。尤其新竹作為科技城市，教育應超前部署，打造兼具特色化、國際化與未來性的教育環境。

新竹高中職量能不足，民進黨新竹市長參選人莊競程今天提出特色化完全中學做解方。（莊競程競辦提供）

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