內湖運動公園戲水區開放 平台可感受飛機掠過

內湖運動公園可以感受飛機低空掠過的震撼。（台北市衛工處提供）

內湖污水廠打破傳統被視為「鄰避嫌惡」設施的印象，將地表空間打造成民眾活動的「內湖運動公園」，全新升級的戲水區即日起至9月30日開放，透過間歇性與互動式的噴泉設計，大幅提升玩水的趣味性與安全性。此外，傾斜木質平台的設計，讓民眾臥躺其上，可以近距離感受巨型飛機低空掠過的航空震撼。

台北市工務局衛生下水道工程處表示，內湖污水廠是全國首座半地下化的處理設施，是支撐大台北環境衛生的隱形守護者，更利用地表空間打造出一片都市綠洲，打破基礎設施與社區隔絕的弊端；透過立體化開發在有限土地上創造雙重價值，地下維持高效能淨水，地上則翻轉為便利的休閒核心。

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衛工處表示，夏日限定的戲水區全新升級，即日起至9月30日對外開放，優化後的全新噴水設施，透過間歇性與互動式的噴泉設計，大幅提升玩水的趣味性與安全性。此外，園區動線巧妙整合動態競技與靜態觀景，有專門的極限運動場，提供滑板與單車愛好者挑戰；有沙坑、體健設施，以及專為孩童打造的原木風格攀爬架，還有傾斜木質平台，民眾臥躺其上，可以感受巨型飛機低空掠過的震撼。

內湖運動公園戲水區開放。（台北市衛工處提供）

內湖運動公園有專門的極限運動場，提供滑板與單車愛好者挑戰。（台北市衛工處提供）

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