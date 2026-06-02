告別一戰定勝負 2026南市國際龍舟錦標賽改採多階段晉級新制

2026台南市國際龍舟錦標賽，擴大參與規模，選手可跨報3組別。圖為2025年競賽情形。（台南市府提供）

今年適逢運河通航百年，2026南市國際龍舟錦標賽針對歷年賽制進行重大調整，由過去單一淘汰制改採預賽、複賽、準決賽及決賽等多階段賽制，使隊伍不再因單場失利即提前遭淘汰，提升參賽體驗及競賽公平性。透過賽制優化，各組隊伍至少可參與兩場賽事，不僅讓長時間投入訓練的選手有更多展現實力的機會，也進一步提升整體賽事競爭強度。

過去部分隊伍投入長時間訓練，卻可能因單場比賽結果而止步，難以完整呈現訓練成果。市長黃偉哲表示，為優化賽事品質，市府特別盤點歷年賽事辦理經驗，導入更完善的競賽制度，期盼讓參賽隊伍擁有更多競技與交流機會，同時讓觀眾能欣賞更具張力與變化的精彩賽事。新賽制不僅考驗隊伍瞬間爆發力，更強調穩定度與續航力，使整體競賽更具深度與可看性。

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南市體育局長陳良乾表示，本屆賽事調整為多階段晉級機制，其中大型龍舟公開男子組、公開混合組、公務機關組及工商團體社團組等熱門組別，參賽隊伍若一路晉級，預估最多需完成5場賽事；小型龍舟公開男子組更可能歷經7場高強度賽事，始能爭取冠軍榮耀，賽事競爭激烈程度將再創新高。此外，今年亦開放選手最多可報名3個組別，進一步提升參與彈性與整體賽事規模。

2026南市國際龍舟賽將於6月17日至21日登場。（台南市體育局提供）

台南龍舟錦標賽擴大參與規模，各組隊伍至少可參與兩場賽事 。（台南市體育局提供）

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