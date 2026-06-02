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    首頁 > 生活

    日菲EEZ劃界海域恐影響我經濟海域 漁業署：將要求日菲與台協商

    2026/06/02 17:56 記者楊媛婷／台北報導
    日本首相高市早苗（右）5月28日與菲律賓總統小馬可仕（左）發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。（歐新社）

    日本首相高市早苗（右）5月28日與菲律賓總統小馬可仕（左）發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。（歐新社）

    日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕5月28日聯合聲明，同意啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，但其中劃定範圍恐影響我國的經濟海域，農業部漁業署今（2日）表示，將透過管道要求日菲兩國在談判考量劃界海域和我國主張的EEZ有重疊，應與我方協商。

    針對日菲兩國日前共同對外表示，對啟動EEZ及大陸棚海洋邊界劃定談判達共識，漁業署表示，政府已注意到日本政府表示該協議對第三國不具有拘束力，日菲兩國並無意影響我國東部海域相關權益，但考量日菲兩國談判劃界的EEZ海域和我國主張的區域有重疊，將要求日菲兩國在談判過程考量此一事實，並不應排除或損及我國權利與利益，並和我方協商，也強調，我國和日菲兩國都有簽署漁業協定，並建立常設協商機制，每年都會定期就漁業事務交換意見。

    漁業署指出，將持續透過既有協商平臺，與日本、菲律賓就海事及漁業議題保持密切溝通，維護我國漁民作業權益與海上作業空間，並持續與海巡署保持緊密合作，加強相關海域巡護工作，落實護漁任務。

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