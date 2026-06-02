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    首頁 > 生活

    鼓勵自備購物袋！石牌捷運站「買裸賣蔬果」送洗碗精 限時5天

    2026/06/02 18:16 記者孫唯容／台北報導
    台北市環保局與點點綠市集攜手合作，在6月8日至12日於台北捷運石牌站1號出口外辦理「裸買新生活 點點綠行動」活動，只要自備購物袋，選購裸賣蔬果，即可兌換洗碗精一瓶。（環保局提供）

    台北市環保局與點點綠市集攜手合作，在6月8日至12日於台北捷運石牌站1號出口外辦理「裸買新生活 點點綠行動」活動，只要自備購物袋，選購裸賣蔬果，即可兌換洗碗精一瓶。（環保局提供）

    「裸買」風潮逐步改變日常消費型態！為推廣源頭減廢，台北市環保局與點點綠市集攜手合作，在6月8日至12日於台北捷運石牌站1號出口外辦理「裸買新生活 點點綠行動」活動，只要自備購物袋，選購裸賣蔬果，即可兌換洗碗精一瓶，在通勤往返的路上，順手實踐淨零新生活，用行動讓減廢減塑成為生活的一部分。

    環保局表示，凡活動當天下午2時至5時自備購物袋，於台北捷運點點綠市集石牌站購買裸賣蔬果，即可兌換洗碗精一瓶，每場次限量80瓶，每人限領一次，送完為止。

    環保局指出，傳統採買過程中，蔬果常伴隨塑膠袋、保鮮膜及發泡網等多重包裝，雖具便利性，卻產生了大量難以分解的塑膠廢棄物，造成環境長期負擔，透過推動「裸買」理念，不僅從源頭減少包材使用，更能支持友善環境的農產品，帶動永續農業與綠色消費的正向循環，從「選擇裸賣商品」與「自備購物袋」這兩個簡單行動開始，就能有效減少資源浪費，讓環保不僅是口號，而是一種時尚的生活新日常。

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