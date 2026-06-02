彰化縣長獎藍牙耳機遭酸「淘寶貨」 家長實測：台灣製性能不錯

彰化縣政府國中小縣長獎禮物，是1副藍牙耳機。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府今年送給縣內國中小縣長獎得主的畢業禮物，是1副藍牙耳機；獎品最近陸續發放後，有家長和學生拿國際品牌AirPods比較，質疑產品品質與產地；不過，有家長實測，發現該款耳機是台灣製造且性能不錯，網路電商平台還賣1250元，直呼「比想像中好用」，讓這份畢業禮物意外成為話題。

有家長進一步查詢電商平台售價發現，同款產品在網購平台售價有990元也有1250元，約在千元上下，認為以縣府採購價格來看具有一定性價比。家長們說，畢業獎品重在鼓勵與紀念，不必與動輒數千元的高階耳機相比。

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彰化縣政府教育處表示，經調查多數學校回饋，希望縣長獎能提供學生實用性較高的禮品，因此選擇藍牙耳機作為今年畢業禮物，希望兼具紀念與日常使用功能，獎品採購皆依法辦理。

教育處指出，由於採購量大，這款AI智能全觸控螢幕ANC+ENC主動降噪藍牙5.4耳機，拿到的議價金額為500元，僅約網路各大電子平台售價的4到5折，CP值相當高，絕非外界誤解的劣質貨，是「Made in Taiwan」產地台灣，也通過NCC（國家通訊傳播委員會）認證和BSMI（經濟部標準檢驗局）檢驗，是合格優質的產品，希望外界多給予正面鼓勵。

彰化縣長獎藍牙耳機是台灣製，有家長實測發現電商平台一個賣千元左右，使用後性能不錯。（記者張聰秋攝）

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