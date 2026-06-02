竹市高中量能不足 議員劉彥伶籲增完全高中及評估建功高中改隸清大附中

新竹市高中量能不足，市議員劉彥伶籲市府加速增加完全高中及評估建功高中改隸清大附中的可行性。圖為新竹市立建功高中。（記者洪美秀攝）

新竹市議員劉彥伶今天在議會質詢提到，市府於2023年提出建功高中獨立設校、建華國中、新科國中、虎林國中改制完全中學的高中擴增規劃，但3年過去，僅有建華國中明年規劃改制，最需改制的新科國中毫無動靜，明年將迎來龍年高中入學潮，市府準備好了嗎？另竹北高中已改隸陽明交大附設高中，市府是否應積極評估建功高中改隸國立清華大學附設高中的可能性。

市府教育處表示，因應學齡人口成長趨勢，已透過「教育三箭」持續擴充高中教育量能。包括推動建華國中116學年度改制為高中附設國中部，並設置華德福實驗班；另建功高中擴校增班，高一新生班級由10班增至14班；以及數位實驗高中自115學年度起擴增招生名額，每班由16人提高到18人。市府會以學生入學需求、實際報到情形及學齡人口發展趨勢，滾動檢討高中教育政策與量能規劃，但市府目前無新科國中改制完全高中規劃，另建功高中改隸清大附中規劃，會進行相關評估。

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劉彥伶說，建華國中明年要改制為完全中學，但僅預計招收152名+24名同學，總計4個普通班+1個華德福實驗班，對照目前整體的高中需求，明顯不足。市府是否應考慮增加改制後建華高中的人數及班級數？且新科國中最需改制為完全高中，但市府無此規劃，是打臉3年前的規劃。

此外，市立建功高中也具備極佳基礎與條件，籲市府評估與清大合作改隸附中的可能性，讓竹市能有一所頂大的附設高中，不要再錯失機會或讓給其他積極爭取的縣市。

新竹市高中量能不足，市議員劉彥伶籲市府加速增加完全高中及評估建功高中改隸清大附中的可行性。（記者洪美秀攝）

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