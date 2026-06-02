薔蜜颱風襲日！ 國籍航空6/3東京、名古屋航班異動一次看

國籍航空宣布，受到薔蜜颱風影響，明天東京、名古屋等部分日本航線航班取消或延飛。（資料照）

薔蜜颱風侵襲日本，台灣時間今（2日）下午中心已經來到九州南方近海，預計將橫掃東日本一帶，國籍航空紛紛宣布，明天東京、名古屋等部分日本航線航班取消或延飛。

長榮航空在官網表示，明天受到薔蜜颱風影響，部分日本航班取消，包括：BR189東京羽田往台北松山、BR191／BR192台北松山往返東京羽田取消，建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」或下載長榮航空App，以掌握最新航班動態。

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星宇航空指出，明天JX314／JX315台中往返東京成田延後起飛，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊（https://www.starlux-airlines.com/zh-TW）或洽客服中心查詢。

華航昨天宣布，規劃明天CI151名古屋飛往桃園航班取消，另CI154／CI155桃園往返名古屋等航班放大機型。

台灣虎航表示，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航明天IT216／IT217桃園往返東京羽田、IT200／IT201桃園往返東京成田航班取消，IT280／IT281高雄往返東京成田航班則延後起飛，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

國泰航空指出，因受颱風薔蜜（JANGMI）影響，明天CX450台北－東京成田將延飛至下午5點5分，CX451東京成田－台北將延飛至晚間8點10分，進一步消息請詳官網。

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