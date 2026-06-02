畢業花卉 台南推薦「第一名」蘭花、「乎好」火鶴

台南市農業局推薦特產花卉蘭花、火鶴，最適合民眾購買作為畢業季花卉。（記者楊金城攝）

現在正是畢業季，台南市農業局推薦特產花卉蘭花、火鶴最適合民眾購買作為畢業季花卉，以花傳情、以花獻上祝福，同時支持在地台南花農與花卉產業發展。俗稱「第一名」的蘭花、代表熱情，與台語諧音「乎好」的火鶴，用來包裝成畢業花禮最受歡迎。

台南市栽種火鶴花面積約53公頃，年產量1100萬打，火鶴花的花語代表「熱情、關懷及祝福」，適合各式節慶的送禮吉祥花卉；台南市種植蘭花面積約190公頃，年產量3400萬盆，農業部後壁花創園區是全世界最大的蘭花生產基地。

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台南市農業局局長李芳林表示，火鶴花花形宛如展翅飛揚的心形花朵，花姿亮麗大方，象徵熱情、自信、勇敢追夢與鴻圖大展；蘭花被視為高雅與卓越的象徵；透過蘭花與火鶴花所蘊含的美好寓意，傳達對師長的感謝、對畢業生的祝福，都是傳遞情感的重要媒介。

農業局今天（2日）邀請百芳農場及牛記蘭花展示蘭花、火鶴花各式花藝作為畢業花禮，俗稱「第一名」的蘭花小花品種，在花卉市場銷路很好，白底淡紫色條紋加上紫紅色花心，相當討喜，包裝成花束、花籃、盆景，火鶴花可當胸花也做成顏色繽紛的花束。

農業局農務科長陳惠珍說，台南蘭花、火鶴花搶攻畢業花束、禮籃市場，花卉業者也能客製化製作，強化特色花卉的內銷。

蘭花可客製化成各種花禮。（記者楊金城攝）

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