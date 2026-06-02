新北竹林中學畢典家長怨觀禮座位不足站門外 校方致歉

竹林中學畢業典禮，家長參與熱烈，致使2樓觀禮區座位不足，家長抱怨。（圖由校方提供）

新北市私立竹林中學2日舉辦114學年度畢業典禮，有前往觀禮的家長抱怨校方安排的座位不足，令許多家長必須擠在學生活動中心門外，無法好好觀賞典禮，校方表示，今年家長參與情形十分踴躍，到場觀禮人數超出預估，校方雖然臨時開放1樓區後方座位，仍有家長無法入內，校方表示抱歉，事後會檢討，未來提供更完善的觀禮服務。

竹林中學今年國中部畢業生378人、高中部342人，活動典禮中，畢業生透過影片回顧在校點滴，從課堂學習、社團活動到各項競賽與服務學習成果，記錄下成長歷程中的珍貴回憶，不少家長特地請假到場，希望親自陪伴孩子迎接人生的重要里程碑。

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但有家長投訴指出，竹林高中2日舉辦畢業典禮，大家對參加子女的畢業典禮非常期待，但到場後發現校方安排的座位根本不夠，一些家長必須擠在2樓禮堂門口進不去，只保留座位給民意代表，感覺對家長不夠友善。

校方指出，畢業典禮在學生活動中心舉行，校方規劃2樓為家長觀禮區，但2樓座位於典禮開始前即接近額滿，部分家長反映座位不足。校方表示，接獲家長意見後，立即調整場地安排，開放1樓區域供家長同步觀禮，讓所有到場家長都能參與孩子的重要時刻。

校方對於造成部分家長不便，學校虛心接受各界建議，未來將進一步檢討大型活動場地規劃與座位安排，提供更完善的觀禮服務。

竹林中學畢業典禮，師生互動溫馨。（圖由校方提供）

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