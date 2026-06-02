澎湖五德國小畢業生手作拼板舟曙光號 下水典禮揭畢業季序幕

五德國小第11艘手作拼板舟曙光號，舉行下水典禮。（記者劉禹慶攝）

澎湖以海洋立縣，並自詡為海洋子民！五德國小長期推動海洋教育，11年來持續手作船伐，為畢業生留下難得的回憶，今年15名畢業生，以澎湖傳統大目船工法為精神，打造的拼板舟-「曙光號」，今（2）日舉行下水啟航典禮，為今年畢業季系列活動揭開序幕。

「曙光號」船身採純白塗裝，象徵晨曦初現的第一道光芒，也代表希望、勇氣與新的開始。學校以「曙光號」命名，期盼孩子們能如同迎向晨光般，懷抱夢想與信心，勇敢航向未來的人生旅程。今年造舟過程中，由畢業生提出造舟構想並參與部分船體裁切與拼裝，學期中再由教師利用課餘時間接續完成船體製作。

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下水典禮遵循西方航海傳統舉行香檳祈福儀式，結合澎湖在地特色的「擲吉」習俗，為新船注入滿滿祝福能量，並由馬公市長黃健忠、澎湖縣議員蘇育德、校長翁清課等人進行象徵啟航與祝福的「破瓶開艦」儀式，在眾人的祝福聲中，「曙光號」緩緩滑入海面，正式展開它的首航旅程，也象徵畢業生即將揚帆啟航，迎向人生新的階段。

值得一提的是，今年五德國小以「啟航」作為畢業季主軸。繼6月2日「曙光號」下水後，學校將於6月4日上午辦理第11屆「五德小鐵人」挑戰活動，透過攀樹、自行車及社區路跑等挑戰，培養學生勇於突破自我、堅持到底的精神；並於6月8日上午舉辦戶外庭園畢業典禮，讓畢業生在校園綠意與師長、家長的祝福中，留下珍貴且難忘的回憶。

曙光號採取傳統澎湖大目船工法，由畢業生與老師共同完成。（記者劉禹慶攝）

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