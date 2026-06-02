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    首頁 > 生活

    守護自己生活故事記憶！南藝大與南市府聯手搶救「家庭錄影帶」

    2026/06/02 16:59 記者吳俊鋒／台南報導
    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，協助民眾讓珍貴畫面重新呈現。（南藝大音像所提供）

    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，協助民眾讓珍貴畫面重新呈現。（南藝大音像所提供）

    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，協助民眾搶救珍貴的生活回憶。（南藝大音像所提供）

    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，協助民眾搶救珍貴的生活回憶。（南藝大音像所提供）

    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，讓民眾親手搶救自己的珍貴回憶。（南藝大音像所提供）

    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，讓民眾親手搶救自己的珍貴回憶。（南藝大音像所提供）

    台南藝術大學與台南市文化局合作舉辦70年經典老片《薛平貴與王寶釧》首映會，迴響熱烈，再度攜手推出系列活動「家庭錄影帶修復工作坊」，包含VHS、Beta Cam、HI8、DV…等舊式媒材，無論是已發霉、損壞，或者找不到播放系統，將協助民眾搶救並轉檔，嘗試重現過往的精彩記錄，守護自己的生活故事回憶。

    「家庭錄影帶修復工作坊」本月13日在歸仁文化中心地下一樓會議室舉行，由南藝大音像紀錄研究所專業團隊帶領學員們以DIY方法，搶救、保存自己的生活記憶，免費參加，但礙於場地空間有限，必須預先報名；現場也將協助1卷轉檔，讓民眾珍藏的內容得以重見天日。

    音像紀錄研究所長曾吉賢表示，20世紀後期，流行用攝錄影機記錄人生重要時刻，爺奶、父母的珍貴記憶都保存在類比式磁帶中，傳統媒材因設備停產、關鍵零組件不再供應，或維修師傅年老退休，相關技術式微，讓當時的內容將無法轉出，相當惋惜。

    曾吉賢指出，南藝大致力於家庭記憶的維護、保存，工作坊將傳授傳統磁帶維護的知識與技藝，以及相關歷史，透過「從做中學」形式自己親手搶救，讓珍貴舊畫面重新被看見，透過課程，民眾也能進而了解現今台灣社會影音文化資產保存的發展與脈動。

    曾吉賢強調，對於一般人擁有的家庭相薄、家庭電影、家庭錄影帶，南藝大已經發展出一套自己搶救、保存的DIY方法，讓民眾們維護自己重要的生活點滴與歷史物件，歡迎各界來趟屬於時代記憶的修復旅程。

    歸仁文化中心主任洪琬怡提到，「修復影像・記憶再生」為三部曲的系列活動，包含古早碳精棒放映機、傳統膠卷盤、復刻版海報等內容的經典特展率先登場，南藝大成功搶救歷史距今70年的35mm膠卷片《薛平貴與王寶釧》客語配音第2集，上月30日舉辦令人懷舊的露天戲院，以戶外放映形式公開發表，座無虛席，工作坊則是壓軸，也值得推薦。

    洪琬怡強調，民眾自己錄製的帶子，記載了每個家庭曾經歷的人事物，是獨一無二、難以取代的台灣生活影像史，彌足珍貴，凸顯搶救的重要性；南藝大深入各鄉鎮鄰里，尋訪失落的影音媒材與記憶，搶救文化資產的用心，值得肯定，更需要各界的支持與鼓勵。

    歸仁文化中心經典老片《薛平貴與王寶釧》的露天放映活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁文化中心經典老片《薛平貴與王寶釧》的露天放映活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，採預先報名制。（南藝大音像所提供）

    南藝大將在歸仁文化中心舉辦「家庭錄影帶修復工作坊」，採預先報名制。（南藝大音像所提供）

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