有駕照也不能騎！擬禁新手騎士入校引反彈 暨大回應了

國立暨南大學為避免學生新手騎士出車禍，提案持有駕照1年以上才能騎車入校，但卻造成「有照也不能騎」引發學生反彈。（記者劉濱銓攝）

南投縣國立暨南大學為降低學生新手騎士肇事風險，提案持有駕照1年以上才能騎車入校，造成「有照也不能騎」引發反彈，校方回應，學生校內騎車不論車速、戴安全帽經常不符規定，為避免新手騎士車禍，才會提案修改校園車輛管理規則。

暨大表示，去年發生2起學生在校外騎車的死亡車禍，其中1起離校門不遠，這幾年有關學生車禍事故，很多都是新手騎士，相較有經驗的老手高出許多。

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此外，校園道路與一般道路不同，學生上公路會戴安全帽，但在校內卻因沒有警察，大多不遵守，缺乏法治觀念，即便長期宣導，仍無法收到成效，甚至有騎士在校會超速，或是新手操作不當摔車等，為維護學生安全，才會提案修改學生車輛入校規則。

針對學生質疑該案恐造成事故率從大一移轉至大二，校方回應，該校大一生保障住宿，且一般時段都有公車班次可搭，學校也會盡力做好配套，爭取客運業者增加公車班次，並收集各方意見，降低相關疑慮。

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