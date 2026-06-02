為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    有駕照也不能騎！擬禁新手騎士入校引反彈 暨大回應了

    2026/06/02 16:51 記者劉濱銓／南投報導
    國立暨南大學為避免學生新手騎士出車禍，提案持有駕照1年以上才能騎車入校，但卻造成「有照也不能騎」引發學生反彈。（記者劉濱銓攝）

    國立暨南大學為避免學生新手騎士出車禍，提案持有駕照1年以上才能騎車入校，但卻造成「有照也不能騎」引發學生反彈。（記者劉濱銓攝）

    南投縣國立暨南大學為降低學生新手騎士肇事風險，提案持有駕照1年以上才能騎車入校，造成「有照也不能騎」引發反彈，校方回應，學生校內騎車不論車速、戴安全帽經常不符規定，為避免新手騎士車禍，才會提案修改校園車輛管理規則。

    暨大表示，去年發生2起學生在校外騎車的死亡車禍，其中1起離校門不遠，這幾年有關學生車禍事故，很多都是新手騎士，相較有經驗的老手高出許多。

    此外，校園道路與一般道路不同，學生上公路會戴安全帽，但在校內卻因沒有警察，大多不遵守，缺乏法治觀念，即便長期宣導，仍無法收到成效，甚至有騎士在校會超速，或是新手操作不當摔車等，為維護學生安全，才會提案修改學生車輛入校規則。

    針對學生質疑該案恐造成事故率從大一移轉至大二，校方回應，該校大一生保障住宿，且一般時段都有公車班次可搭，學校也會盡力做好配套，爭取客運業者增加公車班次，並收集各方意見，降低相關疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播