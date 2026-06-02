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    首頁 > 生活

    台中豐原花博「竹跡館」月底前拆除 舊址規劃方向出爐

    2026/06/02 16:47 記者歐素美／台中報導
    2018台中世界花卉博覽會地景「竹跡館」，將於6月底前拆除。（建設局提供）

    2018台中世界花卉博覽會地景「竹跡館」，將於6月底前拆除。（建設局提供）

    台中市豐原區葫蘆墩公園第4區的2018台中世界花卉博覽會重要地景「竹跡館」，因竹構建物歷經長年日曬雨淋，部分結構已出現老化，建設局將於6月底前拆除，未來將結合豐原在地產業與人文意象，朝「樂園區」方向規劃，打造兼具親子友善、多元休憩與景觀綠意的全新公園空間。

    建設局長陳大田表示，「竹跡館」自2018年花博期間落成啟用，以獨特竹編造型融合自然地景意象，成為葫蘆墩公園極具代表性的特色地標，也是不少民眾散步休憩、拍照打卡的重要景觀。

    因竹跡館採天然竹材打造，經長年風吹日曬及雨水侵蝕後，部分結構已出現脆化、剝落等情形。為維護民眾安全，目前現場已設置安全動線及提醒告示，並預計在6月底前完成拆除，呼籲民眾行經周邊時留意安全。

    陳大田表示，竹跡館雖即將退場，但其承載的花博記憶與城市風景，已深植許多市民心中，邀請民眾把握最後時光，到葫蘆墩公園與竹跡館合影留念，一同向這座充滿故事與回憶的地景建築道別。

    竹跡館拆除後，市府表示，葫蘆墩公園第4區未來將朝「樂園區」方向發展，結合豐原糕餅、木器及葫蘆墩文化等在地產業與歷史意象，打造具有地方特色的親子遊憩空間。

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