「放下那個小花蛤」 金門小學生拿下海洋科普繪本創作特優

金門縣金城鎮中正國小學生盧宥澤和盧亮兒的作品「放下那個小花蛤」拿到特優。（記者林曉雲翻攝）

響應6月8日世界海洋日，教育部今（2）日舉辦第三屆海洋科普繪本創作頒獎典禮，國小組特優作品「放下那個小花蛤」，金門縣金城鎮中正國小學生盧宥澤、盧亮兒以金門夏季挖沙蛤活動為背景，傳達海洋資源過度捕撈的危機。

國中組特優作品「大海好麻吉」，連江縣中山國中學生王沛瀅、王?瑜、何晴羽、張紜紜以馬祖漁民生活故事為主軸，描繪人與海洋之間相互依存的關係；高中組特優作品「龜老師的點名簿」，桃園市振聲高中學生林孟蓁、蔡箖芳、林珊伃、江昱憲透過海龜視角，傳遞維護海洋生態平衡的重要性。

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大專組特優作品「同在一片海」，是國立高雄大學工藝與創意設計學系學生邵子恩和國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展系學生邵子妍的作品；而「一袋垃圾的旅行」則是國立台北藝術大學美術系學生王知恩，聚焦海洋垃圾問題，以簡潔生動的圖文呈現廢棄物對海洋生物的威脅，引導讀者反思日常生活中的消費與環保行為；教師組特優作品「誰最美麗呀？」，台中市北屯區建功國小老師劉品妤以童趣故事帶領孩子認識海洋垃圾污染問題，讓環境教育更貼近兒童生活經驗。

今年競賽以「永續海洋」為主題，共吸引全國218件作品參賽，經評選後共有68件作品獲獎，內容涵蓋海洋保育、塑膠污染、氣候變遷及海洋廢棄物等議題，透過圖文創作喚起學生及社會大眾對海洋環境的關注。

教育部政務次長張廖萬堅親自出席頒獎，展現政府對海洋教育與環境永續議題的重視。他表示，教育部長期推動海洋教育，除將海洋教育納入課程綱要重要議題外，並持續結合每年6月8日世界海洋日辦理海洋教育週等活動，鼓勵學生認識海洋、親近海洋及關心海洋永續發展。其中，海洋科普繪本創作徵選結合科學、美學與文學元素，鼓勵學生及教師以圖文創作方式表達對海洋生態與環境議題的觀察與思考。

張廖萬堅指出，海洋教育不應只是課本中的知識，而是要透過實際體驗與創作，引導學生建立親海、知海與愛海的態度，進一步轉化為守護海洋的具體行動。此次獲獎作品不僅展現學生的創意與觀察力，也反映新世代對環境永續議題的關注。

獲獎繪本已上傳至台灣海洋教育中心網站供民眾瀏覽，相關作品也將於6月16日至7月31日在國立台灣科學教育館展出。

教育部今舉辦第三屆海洋科普繪本創作頒獎典禮，教育部政次張廖萬堅出席頒獎。（記者林曉雲攝）

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