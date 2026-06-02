7大商港導入AI船舶入侵偵測系統 全面打造安全防護網

台灣7大國際商港都已建置「堤口不明船舶入侵偵測系統」。（記者黃宜靜攝）

為實踐「智慧港口（Smart Port）」發展願景，台灣港務公司持續升級港區安全防護機制，於信號台建置「堤口不明船舶入侵偵測系統」，目前7大商港已完全建置完成，一旦偵測到非法入侵或異常航行情事，系統將發布即時自動告警，並透過數據串接啟動跨單位聯防協作機制，來降低人工作業負荷與風險，保障船舶進出航行安全。

我國共有7大國際商港，包括：基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港及花蓮港。

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台灣港務公司行政副總高傳凱說明，因為過去確實是有一些不明船隻，如漁船、遊艇等，入侵到我國領海，考量到國際商港是我國重要、關鍵技術門戶，因此在堤口管理防範，建立AI船舶入侵偵測系統，讓防護機制更加完整。目前7大國際商港都已建置，最晚建置的是今年蘇澳、台北港。

高雄港務分公司研究員郭光輝指出，2024年高雄港一港口首先試辦，後續港務公司框定指引後，各港口由各分公司負責建置，而高雄港二港口後續也已完成建置。

台中港務分公司主秘陳素芳表示，台中港區AI船舶入侵偵測系統已於今年1月16日完成驗收並正式投入運作，這個系統是針對台中港區堤口及周邊水域的防護需求進行軟硬體整合升級。硬體設施部分，於信號台制高點配置高解析度槍型攝影機、球型攝影機及熱影像監控攝影機，透過多元感測技術及AI運算，達成全天候、無死角監控，精準掌握港口關鍵區域船舶動態。

陳素芳表示，傳統港口管制多仰賴VTS（船舶交通服務，Vessel Traffic Service）管制員人工監控，容易因為目視範圍受限、無線電通報時差限制，因此為了提升港區防護效能，導入「AI主動告警機制」，將AI船舶影像辨識與船舶自動識別系統（AIS）技術融合，建立智慧巡檢機制。

陳素芳指出，該系統可精準捕捉並分析不明船舶軌跡，一旦偵測到非法入侵或異常航行情事，系統將發布即時自動告警，並透過數據串接啟動跨單位聯防協作機制。此技術導入，不僅減輕24小時監控人力負擔，更將港區船舶交通與港口管制由「人工目視」全面升級為「智慧主動防禦」，可大幅優化監控決策流程，有效降低人工作業負荷與風險，保障船舶進出航行安全。

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