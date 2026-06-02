澎湖縣呂氏宗親會成立 呂燕來當選首屆理事長

澎湖呂氏宗親會成立大會，在百世多麗飯店舉行。（澎湖呂氏宗親會提供）

澎湖縣呂氏宗親會成立大會，在百世多麗飯店舉行，來自澎湖各村里呂氏宗親紛紛參加，其中不乏政商界知名人士，包括前副縣長呂永泰、前國大代表呂文義、七美鄉長呂啟俊、前縣議員呂光宇、前台電澎湖區營業處經理呂稱王、鋁門窗董事長呂四郎等人，由東衛呂氏宗親會理事長呂燕來當選首屆理事長。

根據歷史考證，澎湖各村里呂姓，皆於明清時期由金門移民澎湖，金門呂氏由中國泉州晉江移民，皆是開閩9世祖呂夏卿之後裔。所以澎湖呂氏子弟是9世祖呂夏卿之後裔。因此成立澎湖呂氏宗親會，實是呂夏卿後裔的大融會。2023年金門金湖鎮林兜呂氏家廟落成祈安慶典，澎湖組70人團參加，並贈匾、荐祖及參訪東坑、西村、東村等，呂氏家廟並互相交流獲益良多。2024年組20人團參加在台中辦理的第十屆世界呂氏族人懇親大會，與旅居各國呂姓宗親交流，達到成立宗親會必要性的共識。

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澎湖呂氏宗親會自去年底即開始籌備成立宗親會事宜。今年4月19日在東衛呂氏宗祠，召開發起人會及第1次籌備會。今年5月3日於中華路249號召開第2次籌備會，才成立澎湖呂氏宗親會。東衛呂氏宗親會現任理事長呂燕來，熱心公益，對宗親成立宗親會事宜出錢出力，不遺餘力，眾望所歸，公推為籌備委員會主任委員。

成立大會選舉第1屆理事、監事，理事：呂燕來、呂文義、呂四郎、呂光宇、呂稱王、呂來助、呂平清、呂錦亭、呂啟俊；監事：呂世強、呂宜良、呂進侯。

澎湖呂氏宗親會，先祖都是由金門遷澎。（澎湖呂氏宗親會提供）

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