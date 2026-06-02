武陵高中畢典「新店市長」風波 張善政回應了

桃園市立武陵高中。（資料照）

桃園市長張善政1日出席武陵高中畢業典禮，被學生稱為「新店市長」，事後學生被國民黨桃園市議員詹江村PO文公審，風波延燒後，張善政今天下午透過臉書回應，如果有哪位同學，因為這幾天的事覺得有壓力，「我想跟你說：我當天並沒有聽到什麼不適的言論」。

張善政表示，畢業季，他習慣用2個身分到學校，1個是市長，代表桃園對畢業生獻上祝福，1個是也曾經探索人生的過來人身分，陪這些年輕人走出校園、去追自己心中的方向；他一直相信，年輕世代有自己的觀察、自己的幽默，這幾天在校園裡，看到學生們各種不同的表現，有稱讚、有玩笑，是他非常期待看到的年輕人可愛氛圍。

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「我希望還在尋找方向的年輕人，能在學校好好享受屬於你的畢業典禮，然後帶著在高中3年累積的成長，前往下一個階段」，張善政強調，人生的啟發與祝福，本來就可以來自很多不同的人，重要的從來不是誰站在台上，而是台下這些即將出發的孩子，「把掌聲和目光，留給你們」。

桃園市長張善政臉書PO文回應「新店市長」風波。（圖擷取自張善政臉書）

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