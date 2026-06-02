每秒都寶貴！ 桃園「救護一路通」平均節省101秒 7月再添1醫院試辦

桃園市長張善政主持市政會議，宣布「 救護一路通」計畫7月再新增聯新國際醫院加入服務。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政今（2）日主持市政會議時表示，時間是緊急救護成功的重要關鍵，市府推動智慧城市建設，結合消防、交通及醫療資源辦理「救護一路通」計畫，透過「電子圍籬」及智慧號誌系統，讓救護車行駛途中取得優先通行協助，有效縮短送醫時間。現有聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛醫院導入系統，市府預計今年7月再新增聯新國際醫院加入試辦服務，進一步提升緊急救護效率。

張善政指出，「每一秒鐘都非常寶貴！」救護車雖依法享有優先通行權，可以逆向或不用等紅綠燈，但一旦行經交通壅塞路段、地下道或高架道路周邊時往往也「插翅難飛」，仍可能受到車流影響而延誤送醫時間。為爭取黃金救援時效，市府於醫院周邊建置電子圍籬系統，當救護車進入特定範圍後，系統即自動串聯交通號誌，提前調控沿線路口綠燈時間，協助車流疏散，讓救護車更順利通行。

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張善政說明，市府將智慧城市概念導入醫療救護，率先於聖保祿醫院周邊1至2公里範圍內畫設「電子圍籬」，成效相當顯著。過去救護車自進入電子圍籬範圍至抵達醫院平均約需4分鐘，目前已縮短至不到2分鐘，最快紀錄僅需40秒即可抵達醫院，大幅提升緊急救護效率。目前已有3家醫院納入「救護一路通」系統，截至今年5月底，累計觸發9540次號誌控制，平均每次可節省1分41秒行車時間。

張善政舉例，早年國語歌壇非常有名的作曲家慎芝女士，當年就是在送往台北市醫院的路途中，因來不及送到醫院而於車上抱憾離世，這個名人案例時刻提醒著大家，當病患出現危急狀況時，絕對是分秒必爭。

張善政表示，今年7月試辦、10月將再新增平鎮聯新國際醫院加入服務；市府將持續推動跨局處合作，整合消防局、交通局及衛生局資源，運用智慧科技優化救護運輸流程，為病患爭取寶貴搶救時間，守護市民生命安全。

桃園市「 救護一路通」計畫7月再新增聯新國際醫院加入服務。（記者李容萍攝）

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