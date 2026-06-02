雲林斗六5場徵才1300職缺 科技廠月薪9.5萬搶人

因應畢業季、轉職潮求職需求，斗六就業中心6月將連續舉辦5場聯合徵才活動。（資料照）

因應畢業季、轉職潮求職旺季，勞動部雲嘉南分署斗六就業中心6月8日起接力舉辦5場徵才活動，共有35家廠商提供超過1300個工作機會，科技廠商祭出月薪9.5萬元搶人，也有物流公司月薪6萬徵業務。

斗六就業中心主任劉達源指出，6月的5場聯合徵才活動參加廠商有半導體科技業、製造、食品、零售、物流、長照及觀光餐飲等產業，都是雲林在地知名廠商，職缺涵蓋專業工程師、工務電修專員、自動控制技術員、食品技術師，以及餐飲旅宿與長照專業人員。

請繼續往下閱讀...

其中有多家指標大廠拋出高薪搶才，矽品精密設備技術資深工程師最高月薪上看 9.5 萬元，製造組主管與設備技術工程師 7.1 萬元及 6.9 萬元；另統一速達徵「業務主任」開出月薪6萬元起。

劉達源表示，這次徵才活動改採「鄉鎮走透透」的巡迴據點模式，除偏鄉民眾不用跨區奔波，也讓在地人才能在地留用。另為緩解求職面試緊張，各場次推出限量DIY體驗，有艾草手工粽、艾草防蚊組手作。

斗六就業中心6月的5場徵才時間及地點如下，8日崙背就業服務台、11日斗南順安宮、15日古坑就業服務台、18日斗六就業中心、25日莿桐就業服務台，相關活動資訊可電洽斗六就業中心05-532-5105或上「台灣就業通」網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法