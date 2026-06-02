考上醫學系送10萬！他苦等6年再發第2筆獎學金

相隔6年，東山高中出現第2名醫大生，台中軍功里長黃銘河發出10萬元獎學金。右為校長魏文修。（記者蔡淑媛攝）

位於台中的東山高中改制成立17年，在地軍功里長黃銘河發願，只有學生考上醫學系，就送出10萬元獎學金，等了10年終於有首位學生領取，相隔6年，出現第2位醫大生聶嘉慧，黃銘河信守承諾，在畢業典禮送出並宣示「多多益善！」聶同學則將回捐一部分給學校，感謝老師栽培與同學的鼓勵。

東山高中改制成完全中學時，軍功里長、時任東山家長會會長黃銘河當場承諾，首位學生考上醫學系，他就立刻頒發10萬元獎學金鼓勵，等了10年，在2020年（第9屆應試）出現首位的盧姓同學，以滿級60分錄取高雄醫學大學醫學系，頒贈10萬元，今年將升大七。

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今年出現第2位醫大生，考上長庚醫學大學的聶嘉慧，上週榜單公告後才知道會獲得10萬元獎學金，喜出望外，感謝里長，原本國中會考能考上台中女中，但她認為每天要花上約2小時通車，不如拿來讀書、休息，因此選擇離開家近的東山高中就讀。

聶嘉慧善用學校離家近的優點，讀書很有效率，在學校上課認真聽講，把問題搞懂，回家直接「刷題」練習，節省許多時間，像數學成績不穩，甚至曾經在及格邊緣，因此大量練習題目，了解考法、找出弱點和考試手感，最後考前每天花上3、4個小時算數學，由於喜歡生物，加上家學淵源，因此選擇醫學系就讀。

東山高中校長魏文修說，東山改制高中以來，每年都有會考成績亮眼（第一志願明星高中）的孩子就讀，已是許多學生、家長的策略性選擇，像嘉慧同學3年來一直維持良好的學習習慣，課業表現優異，也掌握繁星推薦升學優勢，加上就學便利，節省通勤時間與體力，也可以爭取更多校內資源與關注度，在穩定的學習環境中，建立更強自信心，更能發揮實力，實至名歸。

魏文修也說，今年東山的升學成績寫下新猷，透過繁星推薦錄取台、清、交、成、政及各國立大學，共27位；錄取國立大學及醫學大學科系有33位；國立大學整體錄取率達70%；優質私立大學錄取率高達85%；90%學生透過繁星推薦、特殊選材、個人申請等管道已完成升學進路；還有10%多的學生，努力堅持個人理想與目標參加7月分科考試。

聶嘉慧考上長庚醫學系。（記者蔡淑媛攝）

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