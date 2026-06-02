台東女中繁星暨個申大放異彩 5人上榜醫學系

國立台東女中在大學個人申請與繁星第八類捷報連連。（東女提供）

大學個人申請與繁星第八類陸續放榜，國立台東女中捷報連連！共有5位同學錄取醫學系，其中數理實驗班包辦4位，多人上榜台、清、交、成、政等重點大學，普通班、美術班也有非常亮眼的成績。

校方表示，林陳唯瑄錄取台大醫學系公費與台北醫學大學醫學系，戴穎佳錄取陽明交大醫學系公費與台北醫學大學醫學系，邱潘芊妤錄取台北醫學大學醫學系，黃姓同學錄取高雄醫學大學醫學系。這幾位同學不但學業表現優異，更是多才多藝，林陳唯瑄是運動健將，會打網球，短跑也厲害；戴穎佳會音樂，且原本對法律有興趣；邱潘芊妤曾獲得旺宏科學獎銀牌獎；黃姓同學則承襲優秀家風，父親是醫生，兄長也在高雄醫學大學的醫學系就讀。另外，非數理實驗班、曾擔任外交小尖兵的陳譯，錄取馬偕醫學院醫學系。

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數理實驗班上榜的還有楊詠淇台大社會學系，吳思穎清大電機工程學系乙組，李唯毓陽明交大工業工程與管理學系，李何昕穎陽明交大光電工程學系乙組，蔡宜蓁成大地球科學系，以及劉覲綺政大地政學系土地測量與資訊組。除了數理專長的學生，社會組的學生也不遑多讓，蘇筱榆繁星錄取政大日本語文學系，蘇筱言個人申請錄取台大、政大、台師大、成大等4所學校的歷史系。

美術班的部分，繼張嘉育透過繁星錄取台藝大雕塑系之後，又有高爾諾、張芯語透過獨招管道，別上榜北藝大的美術系和劇場設計系。另外，陽千鈺也藉由個人申請的方式，錄取台藝大視覺傳達設計學系和高師大視覺設計學系，更有其他多位同學同時錄取兩個以上的校系。

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