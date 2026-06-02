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    首頁 > 生活

    台人瘋狂掃貨！日本福岡1伴手禮突爆紅 網友：人手20條以上

    2026/06/02 17:54 即時新聞／綜合報導
    日本福岡是熱門旅遊地點。（彭博）

    日本福岡是熱門旅遊地點。（彭博）

    日本福岡近期成為熱門旅遊地點，許多景點及美食都擄獲台灣人的心。有網友分享，她從福岡機場搭機返台時，人人都狂掃明太子麵包，稱每個人手上都是拿20條以上，引起網友熱議。

    一名網友在Threads發文表示，結束福岡旅程返回台灣前，一定要在福岡機場買「Yamaya」的明太子麵包，一條400元日幣（約80元新台幣），直呼，「大家手上都是買20條以上！回家送朋友吃都覺得很好吃」。

    貼文曝光後，還有網友分享，這款麵包是外酥內軟不會割上顎的口感，明太子醬也很多不會過鹹，麵包期限可以放半年，回台灣才3天麵包就吃到剩一個了。

    吃過的網友也紛紛表示，「後悔才買4條，真的好吃」、「我上次買了兩千條，直接變成航空公司貨運」、「福岡機場明太子麵包一定要買」、「買的時候是冷凍的，帶回來台灣再冰超方便」、「每次去日本要買都沒貨，好扯、「回台灣後烤箱稍微加熱一下，那個香氣一出來，超好吃」。

    在 Threads 查看

    Yamaya的明太子麵包近期爆紅。（擷取自Yamaya官網）

    Yamaya的明太子麵包近期爆紅。（擷取自Yamaya官網）

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