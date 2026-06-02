基市議員吳驊珈：二信公車循環站米老鼠開趴？謝國樑：環局、公車處再會勘改善

基隆市二信公車循環站為基隆市交通樞紐，有民眾反映站區有老鼠出沒、環境髒亂且散發異味。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議員吳驊珈今天（2日）在議會質詢時，點名二信公車循環站鼠患問題嚴重，她接獲民眾反映，二信循環站區有老鼠出沒、環境髒亂且散發異味，還有民眾上網留言戲稱「米老鼠派對」，當地是旅客前往廟口夜市及微風東岸重要門戶，嚴重影響觀感。市長謝國樑表示，將請環保局、公車處會勘改善。

吳驊珈表示，老鼠問題不只是防疫問題，更涉及環境衛生、公共安全及城市形象，她要求市府公開目前鼠患防治進度，包括歷年捕鼠數據、鼠類疫病帶原情況、鼠患熱點分布，以及各行政區持續監控與滅鼠成果。

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針對市府宣布緊急採購1萬包滅鼠藥，吳驊珈指出，基層傳出發放方式不一，有的里可直接領取、有的需登記等待，甚至有的里僅分配到少量藥劑。她質疑，全市157個里，是否每個里都有取得藥劑？這些藥劑是否依鼠患程度輕重分配？市府應公開資訊，避免民眾產生疑慮。

吳驊珈進一步指出，她接獲很多民眾反映，二信循環站的站區長期有環境髒亂且散發異味，還有許多老鼠長時間出沒，還有民眾上網留言，稱為「米老鼠派對」，二信循環站相關問題若未改善，將嚴重影響民眾觀感。

謝國樑說，市府已發放大量老鼠藥，也採購更多的庫存，只要民眾到區公所領取一定會提供，一方面防治清消，一方面協助民眾到府提供滅鼠知識。謝國樑指出，基市府會在下水道、水溝投放更多老鼠藥防治，很多老鼠以前就有漢他病毒。至於老鼠藥部分，各區會調配處理，目前都還有庫存，會做庫存控管。謝國樑說，會請公車處、環保局近日再到二信循站勘查改善。

民進黨基隆市議員吳驊珈（左）今天在議會質詢，要求市府加強二信公車循環站清消工作。（基隆市議會提供）

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